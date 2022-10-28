УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

28 октября 2022, 13:47

Неонацисты из группы "Русич" поспешили удалить свое сообщение в Telegram, но сохранился скриншот.

Русич
Группа "Русич" - это боевой отряд русских неонацистов / Фото warriors.fandom.com

Российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа Русич призвала к убийству украинских детей, в том числе и путем "научных экспериментов".

Соотвествующий пост был размещен в Telegram этой парамилитарной группировки, но позже удален. Скриншот опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

"Настоящие российские патриоты из ДШРГ Русич Мильчакова призывают к убийству украинских детей. Их предложение выглядит более системным, чем призывы Антона Красовского топить и сжигать маленьких украинцев", - написал журналист.

Российские неонацисты пишут: "Все, прежде всего, небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5) должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России".

Украинских девочек военные преступники предлагают отдавать русским солдатам.

"Девочки после курса нормальных жён с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав кроме того, что нельзя мучать, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) будут отданы русским солдатам по две-три штуки на руки. Чернявых можно раздавать и нерусским, но которые воевали за Россию. Вот и решение демографического вопроса", - заявили русские неонацисты.

скриншот

"А нацисты и фашисты это мы с вами", – прокомментировал Цаплиенко жестокость и абсурдность высказываний российских "патриотов".

Группа Русич - что о ней известно

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) "Русич" — боевой отряд русских неонацистов. Они принимали участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 года на стороне самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", а после - во вторжении России в Украину в составе российских войск.

Основатель — Алексей Мильчаков, скандально известный неонацист из Санкт-Петербурга. До отправки на Донбасс носил прозвище "Фриц" (там сменил на позывной "Серб").

Сообщалось о возможной тесной связи ДШРГ "Русич" с группой Вагнера. И лидер "русичей" Алексей Мильчаков, и командир группы Вагнера Дмитрий Уткин служили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания "дикими и отвратительными" и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским.

Позже Красовский "извинился" за свои слова, заявив, что его просто "понесло в прямом эфире". По его словам, он якобы не "увидел границу".

Другие новости:

новости России война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:32

Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего

14:19

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

13:47

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

13:44

Россия - сырьевой придаток: Китай хочет, чтобы РФ была слабой - КуликВидео

13:38

Отключение света в Украине: что делать людям и существует ли графикВидео

Реклама
13:36

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет копеечное аптечное средство

13:01

Если игнорировать повестку: адвокат объяснил, как в Украине наказывают уклонистовВидео

13:00

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольшеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 октября 2022: Ракам – большие расходы, Девам – недруги, Стрельцам – ссоры

12:57

Как защитить обувь от промокания: 3 эффективных способа, о которых мало кто догадываетсяВидео

12:39

Армия РФ перешла от наступления к обороне: британская разведка объяснила причинуВидео

12:25

Строительство завода Baykar в Украине совершится за два года - Халук БайрактарВидео

12:18

Солист народного хора против уникального певца: что зрители увидят в 9 выпуске шоу Голос країни-12Видео

12:07

Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсиюВидео

11:48

Коалиция стран во главе с США может остановить войну в Украине за неделю – ЧалыйВидео

11:43

Опять не Злата: участник шоу Холостячка-2 объявил о помолвке

11:36

Как закрасить седину в домашних условиях без краски: лучшие средства для каждого оттенка волосВидео

11:19

"Китайцам нужна локальная война": прямое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти уже в 2023Видео

11:13

"А раньше жаловался на финансы": сын Повалий распек критика Соседова

11:05

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

Реклама
11:05

В Киеве и ряде областей снова будут экстренно выключать свет – УкрэнергоВидео

10:24

Кадыров наехал на генерала РФ и расхвалил Пригожина: в окружении Путина растет расколВидео

10:23

Цены взлетят на 30%, зарплаты упадут на четверть: в НБУ рассказали, к чему готовиться до конца года

09:53

Украинцы будут меньше сидеть без света: в Раде рассказали о положительных измененияхВидео

09:40

"Открыл дверь – и тут взрыв": в Киеве иранские дроны убили семью военного

09:33

"Если не собирается, почему говорит об этом?": Байден не исключает возможности применения РФ "ядерки"Видео

09:31

Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском пленеВидео

09:31

Осталась жена и 4-месячный ребенок: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из российской глубинки

09:29

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

08:51

Оккупанты не планируют сдавать Херсон, минируют окраины и готовятся к уличным боям – Хлань

08:31

Заявления Путина - размышления о геноциде: диктатор хочет уничтожить украинский народ - ISW

08:19

Гороскоп на сегодня 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

08:13

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодномнение

08:10

"Большая честь и радость": Кадыров признал массовую "денацификацию" своих боевиков на Херсонщине

08:00

Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

08:00

Искренности от них не ждите: имена женщин, которые завидуют всем вокругВидео

07:15

ЧВК Вагнер "повара" Путина наращивает влияние и становится "новой армией" России - ISW

07:04

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

06:22

Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайванямнение

Реклама
05:30

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять