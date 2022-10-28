Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

Группа "Русич" - это боевой отряд русских неонацистов / Фото warriors.fandom.com

Российская диверсионно-штурмовая разведывательная группа Русич призвала к убийству украинских детей, в том числе и путем "научных экспериментов".

Соотвествующий пост был размещен в Telegram этой парамилитарной группировки, но позже удален. Скриншот опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

"Настоящие российские патриоты из ДШРГ Русич Мильчакова призывают к убийству украинских детей. Их предложение выглядит более системным, чем призывы Антона Красовского топить и сжигать маленьких украинцев", - написал журналист.

Российские неонацисты пишут: "Все, прежде всего, небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5) должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России".

Украинских девочек военные преступники предлагают отдавать русским солдатам.

"Девочки после курса нормальных жён с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав кроме того, что нельзя мучать, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) будут отданы русским солдатам по две-три штуки на руки. Чернявых можно раздавать и нерусским, но которые воевали за Россию. Вот и решение демографического вопроса", - заявили русские неонацисты.

"А нацисты и фашисты это мы с вами", – прокомментировал Цаплиенко жестокость и абсурдность высказываний российских "патриотов".

Группа Русич - что о ней известно

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) "Русич" — боевой отряд русских неонацистов. Они принимали участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 года на стороне самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", а после - во вторжении России в Украину в составе российских войск.

Основатель — Алексей Мильчаков, скандально известный неонацист из Санкт-Петербурга. До отправки на Донбасс носил прозвище "Фриц" (там сменил на позывной "Серб").

Сообщалось о возможной тесной связи ДШРГ "Русич" с группой Вагнера. И лидер "русичей" Алексей Мильчаков, и командир группы Вагнера Дмитрий Уткин служили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания "дикими и отвратительными" и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским.

Позже Красовский "извинился" за свои слова, заявив, что его просто "понесло в прямом эфире". По его словам, он якобы не "увидел границу".

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