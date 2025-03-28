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"Перспектив нет": появился мрачный прогноз насчет перемирия в Черном море

Алексей Тесля
28 марта 2025, 02:30
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За все время большой войны Украина ни разу не атаковала российские коммерческие порты или суда.
Андрей Клименко, черноморский флот РФ
/ Коллаж: Главред, фото: flot.com, УНИАН

Важно:

  • Украина ни разу не атаковала российские коммерческие порты
  • Позиции сторон несовместимы, перспектив у договоренностей нет

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко прокомментировал вопрос вероятности согласования решений в области безопасности судоходства в Черном море в контексте договоренностей США с Украиной и РФ.

"Мы с вами должны понимать, что Белый дом работает на пресс-конференции и социальные сети. Мы имеем такую странную историю с итогами переговоров. У нас, кстати, сразу возникли сомнения. Потому что это же технические переговоры, а заявления подписывают министры. Министров там не было, заместителей министров тоже не было. Так кому там заявлять? Депутат Госдумы и советник ФСБ, а с американской стороны - два никому не известных чиновника из аппарата Совета национальной безопасности. Такие люди не подписывают никаких заявлений", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что за все время большой войны Украина ни разу не атаковала российские коммерческие порты или коммерческие суда, а била только по военным целям.

"Зато Россия постоянно атакует украинские порты. С начала большой войны она повредила 33 коммерческих иностранных судна, в том числе восемь - начиная с сентября прошлого года - в портах Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный)", - сказал он.

Эксперт говорит, что в 2024 году была 71 ракетная атака на порты Одесской области, в которых использовано 128 баллистических и 9 крылатых ракет "Искандер". За два месяца этого года уже было 11 ракетных атак: девять "Искандеров" и пять X-69.

"Так что здесь можно требовать от Украины? Мы и так не ведем боевых действий против гражданского судоходства в Черном море. Ни одно российское коммерческое судно или судно, которое находилось в российском порту Черного моря, не было повреждено в результате наших атак. Но есть 42 результативных удара по военным кораблям и катерам Черноморского флота России. Это стало годами очередного исторического позора Черноморского флота РФ: 22 единицы уничтожены, 20 - повреждены, половина из них не подлежит восстановлению", - указал он.

Эксперт поясняет: "Фактически нам говорят: "Давайте мы не будем бить по вашим гражданским судам в ваших портах, а вы не атакуйте наши военные корабли". К тому же они хотят, чтобы их инспекторы снова контролировали украинские коммерческие суда, которые идут в наши порты и из них, как это было по ООНовскому коридору. И параллельно, о чем никто не говорит, они хотят, чтобы покрытый позором Черноморский флот РФ, который прячется в Новороссийске, тихонько вернулся на главную базу - город-герой Севастополь".

По словам Клименко, это абсолютно неприемлемо для Украины, поэтому таких договоренностей и подписанных соглашений не будет.

"Президент Зеленский еще 18 марта прямо во время пресс-конференции заявил: "Нравится это России или нет, но наш экспортный морской коридор будет функционировать так, как функционировал, несмотря на все атаки". Позиции сторон несовместимы, поэтому перспектив у этих договоренностей нет", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Андрея Клименко:

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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