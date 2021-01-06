Плохой и еще хуже: эксперт назвал два пути разрешения конфликта на Донбассе

Конфликт на Донбассе останется на стадии замороженного конфликта с односторонним прекращением огня/ facebook.com/pressjfo.news

Конфликт на Донбассе не решится в 2021 году. Причем Украину могут ждать два варианта развития событий – плохой и очень плохой.

Свои прогнозы озвучил в комментарии Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если по состоянию на конец 2020 года конфликт на Донбассе был заморожен, то в 2021 году произойдет суперзаморозка. Все компромиссы со стороны Украины исчерпаны, а со стороны России компромиссов не было и не будет – она настаивает на выполнении "Минска". Путей разрешения конфликта два: плохой – выход из Минских договоренностей c заявлением об их невыполнимости; очень плохой – выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин)", - отметил военный эксперт.

Жданов считает, что конфликт на Донбассе останется на стадии замороженного конфликта с односторонним прекращением огня. По его мнению, никакой более оптимистичной перспективы пока нет.

Также эксперт оценил шансы того, что страны Запада помогут Украине. В частности, Жданов считает:

Киеву стоит опасаться администрации новоизбранного президента США Джо Байдена гораздо больше, нежели администрации Трампа. У Демократической партии США слишком много интересов в России, потому Украину могут просто сдать Кремлю.

Позицию Берлина после ухода канцлера Ангелы Меркель сложно прогнозировать. Если к власти в Германии придут промышленники-капиталисты, они будут искать пути сотрудничества с РФ и снятия санкций, а Украину попросту спихнут на откуп Москве.

Турция решает вопросы по Крыму активнее, чем Украина. У Анкары – свои интересы, и Крым ей нужен как плацдарм, чтобы здесь зацепиться и толкать в Европу свои товары через Украину.

Великобритания – наш лучик надежды. Британцы заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась в их сфере влияния, чтобы можно было устроить здесь буферную зону, это шанс, что нас не бросят один на один с Россией.

"Таким образом, надеяться на то, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в 2021 году, не стоит – эта история надолго. В ближайшей перспективе ситуация не разрешится в нашу пользу и в справедливом контексте", - резюмировал Олег Жданов.

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