"Поблажек не будет": дипломат США предупредил о "жестком" отношении Байдена к Украине

Джо Байден / УНИАН

Политика новой администрации Джо Байдена по отношению к Украине будет очень активной, а главное — последовательной, заявил бывший посол США в России, научный сотрудник Атлантического совета Александр Вершбоу.

Байден будет решительно настроен на то, чтобы добиваться формирования единого западного фронта, чтобы политика США и их европейских партнеров в отношении Украины была согласованной, подчеркнул он в интервью Фактам.

"Я также уверен в том, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине и еще более настойчиво проводить политику санкций, имеющих стратегический эффект, чтобы заставить Россию изменить свое поведение. И, конечно, он продолжит поддерживать проведение реформ в вашей стране", - говорит американский дипломат.

В то же время он предположил, что отношение Байдена к Украине можно будет охарактеризовать выражением tough love ("жесткая любовь" в переводе с английского).

"Что я хочу этим сказать? Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, потому что он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы, поскольку только так ваша страна сможет успешно противостоять российской агрессии и не дать России поглотить себя. К сожалению, все эти реформы еще не реализованы", - добавил Вершбоу.

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