Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

Мужчина развращал своих несовершеннолетних дочерей / УНИАН

В Каменском отец в течение десяти лет насиловал троих своих дочерей — самой младшей на момент преступления едва исполнилось шесть лет.

44-летний мужчина совершал сексуальное насилие над собственными дочерям возрастом 17, 14 и 12 лет на протяжении 10 лет, сообщили в пресс–службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Чтобы заставить детей молчать, отец–насильник угрожал им — грозился оставить без еды и отправить в детский дом. Против мужчины направили в суд обвинительный акт — за изнасилование и сексуальное насилие злоумышленника могут приговорить к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Читайте такжеПод Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького братаРанее сообщалось, что в Полтаве суд отправил за решетку 20-летнего парня, который изнасиловал родную сестру. В тот день 14-летняя девушка была дома одна и учила уроки.

Брат вернулся домой выпившим. Когда увидел, что сестра одна, взял ее на руки, раздел, отнес на диван и силой заставил вступить с ним в половую связь. В суде парень рассказал, что сестра просила отпустить ее.

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