Под Полтавой загадочно погиб ювелир - его нашли с колотыми ранами и выбитыми зубами

В селе Гожулы на Полтавщине нашли тело мужчины / УНИАН

В Полтавской области в селе Гожулы нашли тело мужчины. По одной из версий, он умер от переохлаждения, но вдова погибшего считает, что ее мужа убил односельчанин.

Мужчина был ювелиром и погиб, когда его жена Татьяна была в Польше на заработках. Тело Николая обнаружили прохожие на одной из улиц села. По данным следствия, за несколько часов до смерти погибший встречался со своим односельчанином, передает ТСН.

В тот вечер он сказал жене, что пойдет в магазин за сигаретами. По дороге он он якобы и встретил односельчанина. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчины вместе пошли в дом последнего. Позже Николай возвращался домой, но уже один. При этом он был полураздет.

"Возможно, он отдавал заказ ему (односельчанину, — ред.), или забирал деньги. Что-то должно было стать причиной для того, чтобы он пошел в этом направлении в такое время", — предполагает Татьяна.

В сотне метров от дома, где гостил Николай, нашли его тело. По словам его жены, тело было все в ушибах, зубы выбиты. На голове был шрам, а возле почки – колотые раны.

Реклама

При этом, по данным экспертизы, мужчина умер от переохлаждения. Расширенные выводы экспертов будут готовы в течение нескольких недель.

"Назначен ряд дополнительных экспертиз, поскольку во время осмотра тела были обнаружены внешние признаки телесных повреждений. Возможно, у этого мужчины перед этим был с кем-то конфликт. Это также является предметом исследования в рамках этого уголовного производства", — сообщили в полиции.

ТСН со ссылкой на источники сообщает, что у погибшего действительно был конфликт с односельчанином. Якобы они употребляли алкоголь. Эту версию следователи проверяют и вскоре могут возбудить уголовное дело за нанесение телесных повреждений.

Как сообщал Главред, в Киеве 18 ноября бездомный мужчина обнаружил жуткую находку в мусорном контейнере. В спортивной сумке лежали человеческие ноги. Позже в этом же контейнере обнаружили и тело мужчины.

Шокирующий инцидент произошел по адресу бульвар Дружбы Народов. Через несколько часов полиция вышла на след и объявила в розыск главного подозреваемого.

Читайте также: