Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

Генерал-лейтенант ВСУ отмечает, что для наступления РФ на Харьков нужно собрать более 150 тысяч военных, однако сейчас у врага нет таких возможностей.

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Генерал ВСУ назвал новую цель для Путина / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Харьков остается особой целью для российского диктатора Владимира Путина, ведь он ожидал "покупки" города еще в 2014 году, однако этого не произошло. Об этом в интервью изданию OBOZ.UA сообщил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметив, что наступление российских войск на Харьков неизбежно.

"Тогда, в начале войны, Харьков взять не удалось, и теперь это уже вызов для Путина, он воспринимает это именно так. И поэтому вносит Харьков в перечень первоочередных задач. Тем более, что сегодня российская армия не захватила ни один областной центр Украины. Херсон был в течение определенного времени в оккупации, но наши отбили. Взятие Харькова было бы для Путина знаковым достижением", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант также отметил, что российская пропаганда ведет активную работу, в частности, заявляя, что город является так называемой "санитарной зоной". Он отметил, что российская пропаганда пытается осуществлять психологическое давление на граждан и руководство Украины.

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"Взять Харьков - вызов и задача №1 для Путина", - подчеркнул он.

Игорь Романенко считает, что Россия остается верной своим агрессивным планам, и главной задачей для нее является полная оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также, если это возможно, расширение влияния на другие области, такие как Харьков, Херсон, Запорожье и тому подобное.

Такие цели ставятся, в частности, к саммиту мира в Швейцарии, где может быть решен вопрос о прекращении боевых действий. Независимо от участия России в этом саммите, оккупанты к лету они стремятся занять прочные позиции.

"По Харькову сегодня любой может говорить что угодно, однако надо анализировать силы и средства. Сейчас Россия может собрать здесь 20-30-тысячную группировку, но надо от 150 тысяч. Пока - подчеркиваю, пока - это не та группировка, которая могла бы эффективно действовать", - добавляет генерал.

Однако, он отмечает, что россияне продолжают применять авиацию для ударов по городу, поскольку Харьков расположен недалеко от границы. Даже применяются средства, способные стрелять на расстояние до 100 километров, например, ракеты С-300, которых у врага насчитывается тысячи.

"Давление на город будет продолжаться, как это осуществлялось в отношении меньших городов на Донбассе", - предупредил генерал-лейтенант ВСУ.

Романенко высказал мнение, что нужно переходить к стратегическим действиям на фронте, которые будут зависеть от того, кто быстрее и к чему подготовится.

По его словам, Силы обороны намерены до начала лета собрать силы и резервы, в том числе за счет полученной военной помощи, чтобы эффективно выполнять задачи стратегической оборонительной операции. В противном случае, если россияне наберут дополнительные силы, вооружение и технику, ситуация для Украины может ухудшиться.

"В таком случае опасности захвата Киева все равно не будет, но для захвата Харькова они действительно смогут собрать силы. И тогда надо будет смотреть, как можно защитить город дополнительно", - резюмировал Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - угроза атаки на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко предупреждает, что вскоре противник может активизировать свои намерения продвижения в глубь Украины по нескольким направлениям. Он не исключил возможность наступления России на Харьков, Сумы, Часов Яр и на Запорожском направлении.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Россия усилила удары и информационные операции против украинцев в Харькове. Российские оккупанты наносят еще более сильные удары по городу, чтобы заставить его жителей покинуть его. Захватчики используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и напряжение, возникшее в Украине в ожидании американской помощи.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула отмечает, что российские оккупанты могут начать новое наступление, включая возможное продвижение в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут свидетельствовать о подготовке россиян к таким действиям.

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