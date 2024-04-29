УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

Юрий Берендий
29 апреля 2024, 03:33
Генерал-лейтенант ВСУ отмечает, что для наступления РФ на Харьков нужно собрать более 150 тысяч военных, однако сейчас у врага нет таких возможностей.
Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке
Генерал ВСУ назвал новую цель для Путина / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Харьков остается особой целью для российского диктатора Владимира Путина, ведь он ожидал "покупки" города еще в 2014 году, однако этого не произошло. Об этом в интервью изданию OBOZ.UA сообщил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметив, что наступление российских войск на Харьков неизбежно.

"Тогда, в начале войны, Харьков взять не удалось, и теперь это уже вызов для Путина, он воспринимает это именно так. И поэтому вносит Харьков в перечень первоочередных задач. Тем более, что сегодня российская армия не захватила ни один областной центр Украины. Херсон был в течение определенного времени в оккупации, но наши отбили. Взятие Харькова было бы для Путина знаковым достижением", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант также отметил, что российская пропаганда ведет активную работу, в частности, заявляя, что город является так называемой "санитарной зоной". Он отметил, что российская пропаганда пытается осуществлять психологическое давление на граждан и руководство Украины.

видео дня

"Взять Харьков - вызов и задача №1 для Путина", - подчеркнул он.

Игорь Романенко считает, что Россия остается верной своим агрессивным планам, и главной задачей для нее является полная оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также, если это возможно, расширение влияния на другие области, такие как Харьков, Херсон, Запорожье и тому подобное.

Такие цели ставятся, в частности, к саммиту мира в Швейцарии, где может быть решен вопрос о прекращении боевых действий. Независимо от участия России в этом саммите, оккупанты к лету они стремятся занять прочные позиции.

"По Харькову сегодня любой может говорить что угодно, однако надо анализировать силы и средства. Сейчас Россия может собрать здесь 20-30-тысячную группировку, но надо от 150 тысяч. Пока - подчеркиваю, пока - это не та группировка, которая могла бы эффективно действовать", - добавляет генерал.

Однако, он отмечает, что россияне продолжают применять авиацию для ударов по городу, поскольку Харьков расположен недалеко от границы. Даже применяются средства, способные стрелять на расстояние до 100 километров, например, ракеты С-300, которых у врага насчитывается тысячи.

"Давление на город будет продолжаться, как это осуществлялось в отношении меньших городов на Донбассе", - предупредил генерал-лейтенант ВСУ.

Романенко высказал мнение, что нужно переходить к стратегическим действиям на фронте, которые будут зависеть от того, кто быстрее и к чему подготовится.

По его словам, Силы обороны намерены до начала лета собрать силы и резервы, в том числе за счет полученной военной помощи, чтобы эффективно выполнять задачи стратегической оборонительной операции. В противном случае, если россияне наберут дополнительные силы, вооружение и технику, ситуация для Украины может ухудшиться.

"В таком случае опасности захвата Киева все равно не будет, но для захвата Харькова они действительно смогут собрать силы. И тогда надо будет смотреть, как можно защитить город дополнительно", - резюмировал Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - угроза атаки на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко предупреждает, что вскоре противник может активизировать свои намерения продвижения в глубь Украины по нескольким направлениям. Он не исключил возможность наступления России на Харьков, Сумы, Часов Яр и на Запорожском направлении.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Россия усилила удары и информационные операции против украинцев в Харькове. Российские оккупанты наносят еще более сильные удары по городу, чтобы заставить его жителей покинуть его. Захватчики используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и напряжение, возникшее в Украине в ожидании американской помощи.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула отмечает, что российские оккупанты могут начать новое наступление, включая возможное продвижение в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут свидетельствовать о подготовке россиян к таким действиям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Романенко
Реклама

Главное за день

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

23:05 Мир
Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:41 Мир
Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

21:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой 9339

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ 8356

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником 7661

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения 7366

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

Последние новости

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти слова

04:10

Решение есть: ВСУ могут бить западным оружием по РФ – майор раскрыл сценарий

03:33

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

02:45

Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

02:00

Бывшая жена Потапа публично потроллила Настю Каменских

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
01:40

Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другиеВидео

01:28

ВСУ неожиданно применили против "Шахедов" тренировочный Як-52: все подробности

28 апреля, воскресенье
23:05

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

22:24

Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

Реклама
21:41

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:36

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

20:47

Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

20:38

Взрывы и сильный пожар: появились спутниковые кадры аэродрома в РФ после прилета

19:40

Мощный удар по логистике РФ: в ГУР раскрыли детали и показали огненное видеоВидео

18:46

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:42

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

18:35

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:30

Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

18:02

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

Реклама
17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:03

Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продажФото

16:56

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

16:18

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

16:09

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

16:07

Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носкиВидео

15:55

Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет "шествие с дедами" к 9 мая

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

15:19

Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

14:42

Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

14:33

alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - причина

14:32

Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих

14:24

Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

14:23

Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления: названы сроки

14:00

450 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники: в Британии назвали потери РФ в войне

13:49

Что обяжут делать военнобязанных: в Минобороны озвучили перечень

13:31

Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный

13:22

Отблагодарила: Росгвардия отдубасила рок-группу русских неонацистов прямо на концерте

13:03

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Ракам - поход к врачу, Львам - доход

12:59

Как правильно покрасить яйца свеклой: несложные способы помогут любопытным

Реклама
12:55

"Задача невыполнима": офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра

12:34

Финансовый гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Тельцам повезет, Рыбам - расходы

12:22

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

12:14

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14

Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

11:49

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

11:46

"Политическое животное": Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

11:12

Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

10:49

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять