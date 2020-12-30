Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ

Политолог призвал не верить соцрейтингам / Фото: УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев призывает не доверять недавним опросам о первенстве ОПЗЖ в рейтинге партий, поскольку во время недавних местных выборов репутация социологических компаний пострадала как никогда.

"Тенденция небольшого роста рейтинга есть, но не только у Оппоблока, а и у ЕС, но говорить о том, что ОПЗЖ обогнал СН пока преждевременно. "Слуги", безусловно, теряют рейтинг, но прямого перетока поддержки к ОПЗЖ или ЕС нет – наоборот, в Украине образовывается серьезное количество неопределившихся избирателей, достигающее уже около 40%", - сказал политолог в комментарии Главреду.

По словам Золотарева, Оппоблок, как и Евросолидарность, остаются секторальными партиями в украинском политическом пространстве. Каждая из этих политсил находится в своей нише и не может расширить влияние на электорат.

"А такие цифры социологии – это больше стремление ОПЗЖ показать, прежде всего, своим российским партнерам, что их политсила еще имеет перспективу – отсюда и этот социологический фургон с оркестром. Но в реальности слухи об электоральных успехах Оппоблока сильно преувеличены", - подчеркнул аналитик.

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