Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ

Эксперт полагает, что репутация социологических компаний серьезно пострадала.
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев призывает не доверять недавним опросам о первенстве ОПЗЖ в рейтинге партий, поскольку во время недавних местных выборов репутация социологических компаний пострадала как никогда.
"Тенденция небольшого роста рейтинга есть, но не только у Оппоблока, а и у ЕС, но говорить о том, что ОПЗЖ обогнал СН пока преждевременно. "Слуги", безусловно, теряют рейтинг, но прямого перетока поддержки к ОПЗЖ или ЕС нет – наоборот, в Украине образовывается серьезное количество неопределившихся избирателей, достигающее уже около 40%", - сказал политолог в комментарии Главреду.
По словам Золотарева, Оппоблок, как и Евросолидарность, остаются секторальными партиями в украинском политическом пространстве. Каждая из этих политсил находится в своей нише и не может расширить влияние на электорат.
"А такие цифры социологии – это больше стремление ОПЗЖ показать, прежде всего, своим российским партнерам, что их политсила еще имеет перспективу – отсюда и этот социологический фургон с оркестром. Но в реальности слухи об электоральных успехах Оппоблока сильно преувеличены", - подчеркнул аналитик.
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Напомним, по состоянию на декабрь 2020 года Оппозиционная платформа - За жизнь в рейтинге партий обогнала президентскую политсилу Слуга народа и заняла первое место.
Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова.