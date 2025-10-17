"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

Обвинение против каждого из пленных украинцев было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар".

https://glavred.info/ukraine/posadili-na-15-20-let-sud-v-rf-prigovoril-plennyh-aydarovcev-k-bolshim-srokam-10707293.html Ссылка скопирована

Приговор в "законную силу не вступил" и может быть обжалован / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

Кратко:

Судебная система РФ обвиняла 15 украинцев в насильственном захвате власти

Приговор в "законную силу не вступил" и может быть обжалован

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) зачитал приговор 15 украинским военнопленным из батальона "Айдар". Суд проинформировал об этом 17 октября в Telegram.

Судебная система РФ обвиняла 15 украинцев в насильственном захвате власти, участии в террористической организации и обучении для попадания в такую организацию.

видео дня

По версии так называемого российского правосудия, участники батальона "Айдар" были связаны с изменением "конституционного строя" в "ДНР", которое является террористической организацией, созданной самими россиянами.

"Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – пишет суд.

Он утверждает, что украинцы получили такие сроки лишения свободы:

Виталий Грузинов, Роман Недоступ, Сергей Калинченко – 21 год;

Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец, Владислав Ермолинский – 20 лет;

Владимир Макаренко, Игорь Гайоха – 18 лет;

Андрей Шолик, Виталий Крохалев, Вячеслав Байдюк – 16 лет;

Дмитрий Федченко – 15 лет.

Приговор в "законную силу не вступил" и может быть обжалован.

"Медиазона" пишет, что обвинение против каждого из пленных украинцев было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар", конкретных военных преступлений ни одному из подсудимых не вменяли.

"Преступной" обвинение называло деятельность не только кадровых военных из "Айдара", но и водителей и даже медиков, потому что они "обеспечивали боеспособность подразделения".

"В ходе судебного процесса украинцы сообщали о пытках во время следствия на территории самопровозглашенной "ДНР". В октябре 2024 года заседания по делу полностью закрыли от слушателей и прессы", – отмечает медиа.

По этому же делу проходили медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, но они вернулись в Украину в рамках обмена пленными, объясняет "Медиазона". Обвинение против них выделено в некое отдельное производство.

Обмен пленными - последние новости по теме

2 октября Украина и РФ провели новый обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попало в российский плен еще в 2022 году.

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред