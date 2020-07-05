Берцы вместо зачетки: абитуриентов забирают в армию, несмотря на решение КМУ

Украинских абитуриентов призывают в ВСУ / Униан

В Украине, в связи с эпидемией коронавируса, призыв в армию перенесли, а вступительную кампанию отсрочили. Но несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, они начали получать повестки из военкоматов.

Как отмечается в материале ТСН, парней в возрасте 18-19 лет согласно распоряжению правительства и так должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.

По словам родителей, абитуриенты получают повестки, согласно которым они должны явиться в военкомат для отправки в войска, несмотря на то, что на август назначено ВНО и дополнительные сессии.

Подчеркивается, что нередко абитуриентов даже не выпускают из здания военкоматов, пока они не поставят подпись в журнале о том, что получили повестку. Кроме того, представители военкоматов заявляют, что действуют в рамках законодательства и Указа президента о продлении призывной кампании.

Читайте такжеВ Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУКроме того, в военкомате требуют документы от органов или учреждений образования, которые подтверждают то, что парень будет продолжать обучение. Однако таких документов, кроме приглашения на ВНО, сейчас нет и не может быть.

Как напоминают журналисты, еще в начале июня на то время исполняющая обязанности руководителя Минобразования Любомира Мандзий заявила, что этим летом из-за отсрочки вступительной кампании выпускников учебных заведений не будут призывать в армию.

В МОН даже якобы были договоренность с Минобороны. Однако на практике эта договоренность не действует.

В Сухопутных войсках Украины, которым и подчиняются комиссариаты на местах говорят, что с постановлением Кабмина и рекомендациями согласны, но не все зависит от них. Мол, решение по каждому отдельному призывнику принимает коллегиальный орган - призывная комиссия.

В материале подчеркивается, что не существует регламентированного перечня документов для абитуриента, который точно позволит рассчитывать на отсрочку. То есть решение "служить или учиться" принимают на свое усмотрение.

В то же время уточняется, что решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, как например невыполнение того же самого распоряжения Кабмина, обратившись в суд или через областную призывную комиссию.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.