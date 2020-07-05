УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Берцы вместо зачетки: абитуриентов забирают в армию, несмотря на решение КМУ

В Украине абитуриенты получают повестки для отправки в войска.

5 июля 2020, 12:37
Призывники
Украинских абитуриентов призывают в ВСУ / Униан

В Украине, в связи с эпидемией коронавируса, призыв в армию перенесли, а вступительную кампанию отсрочили. Но несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, они начали получать повестки из военкоматов.

Как отмечается в материале ТСН, парней в возрасте 18-19 лет согласно распоряжению правительства и так должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.

По словам родителей, абитуриенты получают повестки, согласно которым они должны явиться в военкомат для отправки в войска, несмотря на то, что на август назначено ВНО и дополнительные сессии.

Подчеркивается, что нередко абитуриентов даже не выпускают из здания военкоматов, пока они не поставят подпись в журнале о том, что получили повестку. Кроме того, представители военкоматов заявляют, что действуют в рамках законодательства и Указа президента о продлении призывной кампании.

Читайте такжеВ Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУКроме того, в военкомате требуют документы от органов или учреждений образования, которые подтверждают то, что парень будет продолжать обучение. Однако таких документов, кроме приглашения на ВНО, сейчас нет и не может быть.

Как напоминают журналисты, еще в начале июня на то время исполняющая обязанности руководителя Минобразования Любомира Мандзий заявила, что этим летом из-за отсрочки вступительной кампании выпускников учебных заведений не будут призывать в армию.

В МОН даже якобы были договоренность с Минобороны. Однако на практике эта договоренность не действует.

В Сухопутных войсках Украины, которым и подчиняются комиссариаты на местах говорят, что с постановлением Кабмина и рекомендациями согласны, но не все зависит от них. Мол, решение по каждому отдельному призывнику принимает коллегиальный орган - призывная комиссия.

В материале подчеркивается, что не существует регламентированного перечня документов для абитуриента, который точно позволит рассчитывать на отсрочку. То есть решение "служить или учиться" принимают на свое усмотрение.

В то же время уточняется, что решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, как например невыполнение того же самого распоряжения Кабмина, обратившись в суд или через областную призывную комиссию.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.

призыв армия ВСУ абитуриент
Сейчас вы просматриваете новость «Берцы вместо зачетки: абитуриентов забирают в армию, несмотря на решение КМУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:49
Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина
12:39
Украинцев задержали в аэропорту Афин: в МИД объяснили запрет на въезд Видео
12:37
Берцы вместо зачетки: абитуриентов забирают в армию, несмотря на решение КМУ Видео
12:24
Коронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек Видео
11:55
Угроза для Крымского моста: ВСУ разворачивают дивизионы с ракетами Нептун Видео
11:27
"Не простим Крым": Зеленский эмоционально обратился к морякам ВМС
11:20
Северному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия мнение
11:13
Год спустя на том же месте: Зеленский в компании Ермака искупался в море в Одессе Видео
11:11
Вакцина от COVID-19 станет проблемой: эксперт объяснила причину
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы Видео
10:43
Муж Ким Кардашьян намерен стать президентом США: стало известно, кто его поддержал
10:20
Изолятор без воды и еды: в аэропорту Афин задержали 17 украинцев с рейсов из Киева Видео
10:20
Россию спасет только чудо мнение
09:56
Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту
09:27
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных Видео
09:02
Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине
08:59
Люди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавируса Видео
08:34
Запад уже давно хочет избавиться от Украины, но еще не придумал, как это сделать мнение
08:10
Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать Видео
06:58
Что ждет Украину после вскрытия банковского нарыва мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять