Пропавших без вести резко стало больше: МВД - о ситуации на Херсонщине

В Херсонской области затоплены 47 населенных пунктов, еще 31 населенный пункт подтоплен в Николаевской области.

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В Херсонской области увеличилось количество пропавших без вести / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению украинской земли. Под водой остаются 47 населенных пунктов Херсонщины. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

В Херсонской области затопленными остаются 33 населенных пункта на подконтрольной Украине территории и 14 - на оккупированной.

Из водяной ловушки удалось эвакуировать 2620 человек, из которых 160 - дети. Официально удалось подтвердить гибель 5 человек (4 погибших в Херсонской области и 1 погибший в Николаевской области).

Стоит отметить, что в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

"Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей", - говорится в сообщении.

В Министерстве рассказали, что официально пропавшими без вести остаются уже 27 человек. Однако нельзя исключать, что эта цифра может стать значительно большей.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

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