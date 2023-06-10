В Одессу течение принесло целые дома с Херсонщины: появилось жуткое видео

В Одессе и Одесской области к берегам прибило уже несколько домов, которые снесло течением на Херсонщине после наводнения, возникшего в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Также в море можно увидеть фрагменты домов, автомобили, мебель и другие вещи. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
В ГПСУ отмечают, что море уже превращается в свалку и кладбище животных.
"Человеческие жизни несет морем... В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных... В нем плавают дома и их фрагменты, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб. Последствия экоцида – ужасные. Вместе с тем вода несет мины и боеприпасы. Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
В то же время в Telegram-каналах появляется много видео, на которых видны дома, приплывшие к берегам Одессы и Одесской области.
Смотрите видео, как к берегам Одессы и Одесской области приплывают дома из Херсонской области:
Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.
Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.
Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:
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