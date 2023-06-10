В Одессу течение принесло целые дома с Херсонщины: появилось жуткое видео

В море у берегов Одесской области плавают дома и их фрагменты, автомобили, мебель, бытовые приборы и другие вещи.

https://glavred.info/ukraine/v-odessu-techenie-prineslo-celye-doma-s-hersonshchiny-poyavilos-zhutkoe-video-10477000.html Ссылка скопирована

В Одессу течение принесло с Херсонщины целые дома/ скрин

В Одессе и Одесской области к берегам прибило уже несколько домов, которые снесло течением на Херсонщине после наводнения, возникшего в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Также в море можно увидеть фрагменты домов, автомобили, мебель и другие вещи. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ отмечают, что море уже превращается в свалку и кладбище животных.

"Человеческие жизни несет морем... В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных... В нем плавают дома и их фрагменты, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб. Последствия экоцида – ужасные. Вместе с тем вода несет мины и боеприпасы. Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В то же время в Telegram-каналах появляется много видео, на которых видны дома, приплывшие к берегам Одессы и Одесской области.

Дома у берегов Одессы/ скрин

Дома у берегов Одессы/ скрин

Смотрите видео, как к берегам Одессы и Одесской области приплывают дома из Херсонской области:

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

Читайте также: