Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Ангелина Подвысоцкая
30 августа 2025, 00:00обновлено 30 августа, 00:49
Первые крылатые ракеты могут подлететь к Украине уже в 02:20.
ракета, дрон, Шахед
РФ атаковала Украину Шахедами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В городах прогремели первые взрывы. Ударные дроны приблизились к Киеву. Об этом заявил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"На подступах к городу вражеские БпЛА. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - написал Тимур Ткаченко.

Вблизи столицы уже были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что это была работа ПВО.

Воздушные силы ВСУ отметили, что группы "Шахедов" зафиксированы в небе над Полтавской, Черкасской, Сумской, Киевской, Ровенской, Винницкой, Одесской, Черниговской областями. Они летят западным и юго-западным курсом.

атака дронов
Украина под атакой шахедов / фото: Telegram-канал "Разведка Украины"

Угроза ракетных ударов

Мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" в направлении Каспийского моря. Также еще один самолет Ту-160 летит с "Энгельса" в пределах Саратовской области.

Впоследствии мониторинги сообщили о взлете еще одного стратегического бомбардировщика Ту-160 и одного Ту-95 с авиабазы "Энгельс-2".

Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555:

  • 02:20 Саратовская область.
  • 02:50 Волгоградская область.
  • 03:50 Каспийское море.

В 00:29 отмечен взлет еще одного стратегического бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2".

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Отмечается, что в акваторию Черного моря был выведен один ракетоноситель. Общий боезапас до 8 крылатых ракет "Калибр".

Мониторинги сообщают, что 29 августа вечером с Дальнего Востока прилетел самолет Ту-160. Еще два борта Ту-95 были на зарядке ракетами Х-101.

"Вероятно, основной залп будет из этих трех бортов с "Энгельс-2". На 00:40 в воздухе находится 4 борта Ту-95МС и 1 Ту-160", - говорится в сообщении.

Удар по Запорожью

Запорожье оказалось под атакой "Шахедов". В городе прогремели мощные взрывы, на месте попадания поднялся пожар. Это подтвердил председатель Запорожской ОВА Иван Федорив.

Впоследствии стало известно, что под атакой врага было предприятие.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - написал Федорив.

удар по Запорожью
Россияне ударили по Запорожью / фото: Запорожская ОГА

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

