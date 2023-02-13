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Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФ

13 февраля 2023, 19:36
Диктатор РФ хочет пафосно объявить о новом масштабном наступлении, хотя на самом деле в России для этого нет ресурсов.
Владимир Путин, Абас Галлямов
Путин может объявить о новом наступлении во время своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин может пафосно объявить о "новом масштабном наступлении" во время своего выступления перед федеральным собранием, которое у него запланировано перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину.

Во время этого выступления, которое состоится 21 февраля, Путин собирается снова повторять стандартные тезисы Кремля о "великом и ужасном НАТО". Такое мнение высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 каналу.

По словам политтехнолога, диктатор РФ выйдет со стандартным набором всем известных реплик о том, что Россия якобы "не хотела воевать, но ее заставили". Он снова будет повторять бред, якобы "НАТО угрожает России", а "в Украине одни фашисты".

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Кто такой Аббас Галлямов

Аббас Галлямов – российский политолог, политтехнолог, публицист и государственный деятель. В 2008-2010 годах был спичрайтером премьерминистра РФ Владимира Путина. Был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан с 2010 по 2014 год, пишет Википедия.

Галлямов проживает не в России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он осудил такие действия Путина и оккупантов.

Однако это не единственное, что российский диктатор захочет сказать во время этого выступления. Также он может объявить о "новом наступлении".

"Вероятнее всего, он захочет объявить о наступлении как-то эффектно. Например, в тот момент, когда он будет выступать, на фронте будут двигаться российские танки, летать самолеты, должна быть слышна работа артиллерии. Впрочем, для этого всего нужны ресурсы, а их нехватка – основная проблема РФ", – отметил эксперт.

Новое наступление России

Ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ намеренно постоянно распространяет информацию о возможном "новом большм наступлении в Украине". Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Киев и иностранных партнеров и заставить их пойти на уступки России. Глава Кремля хочет заставить Европу убеждать Украину отдать часть территорий России в обмен на мир.

Напомним, российские оккупационные войска без остановки атакуют Бахмутское направление. За минувшие сутки там произошло 41 боестолкновение. Захватчики потеряли более 500 своих солдат убитыми и ранеными. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Правозащитник Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет. Сейчас россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться там, отмечает Фейгин.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Аббас Галлямов
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