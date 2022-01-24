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Пытали и хотели вырезать язык: под Черниговом мужчины убили 22-летнего парня

24 января 2022, 23:58

Нападавшие жестоко избивали парня на глазах у 4 свидетелей.

убийство
Убийство / Суспильне

В селе Каменская Слобода Черниговской области местные мужчины убили 22-летнего парня, который в одном из домов отдыхал со своей девушкой.

Как сообщает Суспильне, 22-летний парень с девушкой гостил в одном из домов в селе. Внезапно в помещение ворвались двое местных жителей и набросились на парня.

Нападавшие жестоко избивали парня на глазах у 4 свидетелей, которые по их словам, не могли помочь потерпевшему.

Мужчина скончался в больнице

"Резали ножом, хотели язык вырезать, зубы при мне они выбили. Я тоже это видела", - говорит местная жительница Татьяна, ставшая свидетелем расправы.

Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

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Что говорят в полиции

Полиция сразу задержала подозреваемых, однако одного из мужчин уже отпустили.

В полиции сообщили, что молодые люди вместе распивали алкоголь. Тогда один из нападавших ударил потерпевшего стульчиком по голове.

"Нанесенные телесные повреждения повлекли за собой смерть потерпевшего. Одного из фигурантов, непосредственно наносившего смертельные удары, полицейские в тот же день задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет", – сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

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