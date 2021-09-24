"Работал законно, но грозит депортация": мужу украинки, родившей четверых детей, грозит выдворение из Польши

Алексей Кучер с супругой Мариной / Соцсети

Украинцу Алексею Кучеру, мужу Марины, которая недавно в Польше родила сразу четырех сыновей, даже несмотря на то, что он много лет работал в стране легально, все равно грозит депортация.

Еще весной нынешнего года на один из польских заводов, с которым сотрудничает Алексей, пришли с проверкой пограничники. Они просматривали все документы, и обнаружили, что у мужчины не хватает документа, который разрешает ему работать директором компании в Польше.

"То есть, жить я тут могу, но для того, чтобы руководить или владеть компанией, нужно было еще одно разрешение, которого у меня не оказалось. Я об этом не знал. Но, как понимаете, незнание закона не освобождает от ответственности", – говорит мужчина в комментарии порталу Обозреватель.

Кучеру пришлось оплатить штраф, но, тем не менее, в его паспорте уже поставили штамп о депортации. "Пока я могу находиться в Польше в связи с пандемией. Но как только она закончится, мне придется покинуть эту страну", – с горечью говорит мужчина.

Поскольку Алексей с Мариной живут и работают в Польше легально и много лет платят налоги, то у них есть государственная медицинская страховка. Женщина и новорожденные получают медицинский уход. Беременность украинки вели сразу два специалиста, а теперь, как сообщают в больнице, за четверыми новорожденными мальчиками наблюдают все неонатологи этого учреждения.

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Напомним, украинка несколько дней назад в Польше в больнице города Вроцлав украинка родила сразу четырех детей - мальчиков массой от 1270 до 1550 граммов.

Причем женщина вместе с мужем уже воспитывает 16-летнего сына.

Как говорят медики, случаи таких родов происходят примерно один раз на 10 тысяч.