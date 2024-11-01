Разгром спецназа ГРУ: ВСУ "покрошили" элитные подразделения РФ – западные СМИ

В ходе контрнаступления ВСУ элитная третья гвардейская бригада спецназа ГРУ понесла катастрофические потери.

https://glavred.info/ukraine/razgrom-specnaza-gru-vsu-pokroshili-elitnye-chasti-rf-zapadnye-smi-10610381.html Ссылка скопирована

Элитный спецназ РФ уничтожен в Украине / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

Главное:

Уничтожены элитные подразделения РФ

Врагу нужно 10 лет для восстановления спецназа

С начала полномасштабного российского вторжения, элитные спецподразделения страны-агрессора РФ понесли сокрушительные потери, особенно во время контрнаступления Украины в 2022 году.

Спецназ РФ находился на передовой и появлялись во всех важных битвах: в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Донбассе, Лимане, Киеве, пишет The National Interest со ссылкой на данные Пентагона и Военно-воздушных сил США.

Уточняется, что по данным Пентагона, все, кроме одной из пяти бригад спецназа РФ, которые отправились на войну 24 февраля 2022 года, к концу лета 2022 года понесли значительные потери.

Подчеркивается, что по данным Агентства военной разведки, в одной из отдельных бригад спецназа из 900 военнослужащих осталось только 125. Подразделение, которое потеряло почти 90% своей боеспособности, считается неэффективным и выводится с фронта.

Кроме того, в ходе контрнаступления ВСУ элитная третья гвардейская бригада спецназа ГРУ была "неожиданно захвачена" во время отступления и вынуждена была вести оборонительные бои в городе Лиман. В следующем отчете ВВС отмечалось, что этот отряд спецназа потерял до 75% своего состава.

Журналисты уточняют, что тяжелые потери, которые понесли элитные российские подразделения, подорвали их "стратегическую полезность" на долгие годы вперед. При этом РФ может потребоваться до десяти лет, чтобы восстановить спецназ до довоенного уровня.

Силы специальных операций Украины Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины. Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться: к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;

проведению информационно-психологических операций;

борьбе с терроризмом и пиратством;

мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;

мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;

обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;

мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;

противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

к международным антитеррористическим операциям;

борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины. Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты, похоже, понесли рекордные потери. Октябрь 2024 года для россиян, скорее всего, станет рекордным месяцем по статистике потерь армии РФ.

Напомним, ранее генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронте. Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

Как сообщал Главред, ранее были названы катастрофические потери РФ на востоке. Российские войска продвинулись на Бахмутском направлении, рассказал Андрей Полухин.

Смотрите видео - Пентагон раскрыл потери армии РФ:

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред