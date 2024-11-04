РФ использует украинские SIM-карты для своих дронов: аналитик раскрыл новую схему атак

В Defence Express сообщили, что необходимо выключать высокоскоростной интернет в тех районах, где летают дроны.

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РФ меняет тактику запуска дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Ключевые тезисы Олега Каткова:

РФ использует 4G модели дронов с украинскими SIM-картами

Нужно выключать высокоскоростной интернет в районах, где летят дроны

Как россияне могут перепрограммировать дроны

Главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил, что на одном из сбитых "Шахедов" в сентябре обнаружили установленный терминал Starlink. Кроме этого, россияне пытаются обеспечивать связь на своих беспилотниках, используя SIM-карты украинских операторов.

Катков для 24 канала рассказал, что случай со Starlink на дроне единичный. Скорее всего, это был эксперимент, который вряд ли будет массовый.

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"Россияне хотели бы установить Starlink, но они не работают в России и для того, чтобы обеспечить необходимое количество терминалов, их надо достать через третьи страны. Это сложно, потому что одно дело купить через серые схемы несколько единиц, которые оккупанты таки покупают и используют в прифронтовой зоне, а другое - когда надо заказывать тысячи. Их легче отслеживать и блокировать", - отметил Катков.

Впрочем, сейчас россияне стали чаще использовать 4G модели с украинскими SIM-картами. Однако им можно легко противодействовать - выключать высокоскоростной интернет в тех районах, где летят дроны.

Что такое Starlink? Starlink - это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия. В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек. С 2022 года Starlink применяют Вооруженные Силы Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Да, это неудобно, но ничего страшного, если на телефоне не будет интернета в течение 20 минут. Звонить и отправлять смс можно будет. Это действительно самый простой вариант", - добавили в Defence Express.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Речь идет о башнях сотовой связи, которые расположены посреди полей, в селах, поселках, городках, то есть не в городах. Ведь фокус в том, что "Шахед" использует этот канал связи для того, чтобы перепрограммироваться, иметь возможность передать и получить, например, разведывательную информацию.

Россиянам крайне важно следить за тем, где находится дрон и где именно его сбили. Следующий дрон они могут перепрограммировать и закладывать новый программный лист, но надо иметь такой канал связи.

"Дрон не упадет. Он просто не будет иметь возможности передать, получать информацию из России и перепрограммировать свой маршрут", - отметил Катков.

Впрочем, для этого россияне используют не только мобильную сотовую связь, но и коммерческую малоскоростную спутниковую связь типа Иридиум.

Атака дронов по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Известно, что силы ПВО сбили все вражеские дроны. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Россияне применили новую тактику для атаки "Шахедами". Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что оккупанты изменили тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте. Дроны заходили в Киев волнами, разделяясь на отдельные цели и двигались очень низко, что затрудняет работу ПВО.

Стало известно, что страна-агрессор Россия может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

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