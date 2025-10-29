РФ выбрала цели для новых ударов: "Флэш" назвал, какие города под угрозой

Все, что граничит с РФ, сейчас находится под атаками, напомнил Сергей Бескрестнов.

https://glavred.info/ukraine/rf-vybrala-celi-dlya-novyh-udarov-flesh-nazval-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10710665.html Ссылка скопирована

РФ массированно атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Бескрестнова:

В зоне риска — Черниговская, Сумская, Харьковская области

Удары РФ будут продолжаться по прифронтовым городам

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал удары РФ по объектам инфраструктуры в тыловых городах Украины.

"В зоне риска — Черниговская, Сумская, Харьковская области. Все, что граничит с РФ, сейчас находится под атаками. Россияне продолжают уничтожать объекты — мобильную связь, логистику, склады, производство, железные дороги — превращая эти территории в непригодные для жизни ни для военных, ни для гражданских", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт уверен в том, что большую роль играет вовлечение гражданского населения в процесс информирования об угрозах, чтобы каждый житель понимал и оценивал угрозы.

"Вовлечение гражданских в процесс информирования критически важно — от этого напрямую зависит уровень наших потерь", - считает он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник также обратил внимание на необходимости минимизировать эти угрозы.

"И, безусловно, такие удары будут продолжаться по прифронтовым городам — окраины (и не только) Харькова, Запорожья, Сумы, Краматорск, Славянск, Чернигов, Шостка — все они находятся в зоне риска", - добавил Бескрестнов.

Смотрите видео - интервью Сергея Бескрестнова:

Опасность дроновых ударов РФ: мнение эксперта

Эксперт по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов проанализировал возможные риски подобного развития ситуации.

По его словам, украинские военные уже фиксируют полёты роторных FPV-дронов на расстоянии 20–30 километров, что значительно усложняет задачу их обнаружения и нейтрализации.

В то же время российская армия активно использует FPV-дроны крылатого типа — такие как "Молния" и "Привет-82", включая их различные модификации. Эти аппараты способны преодолевать до 30–40 километров.

Кроме того, более тяжёлые беспилотники вроде БМ-35 или "Ланцета" имеют ещё больший радиус действия — порядка 50–60 километров, что делает их особенно опасными на линии фронта.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два человека. Около 3:00 ночи враг нанес удар БпЛА по территории железнодорожной станции в Сумах.

Как писал Главред, ранее российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова.

Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред