С 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатно

Для детей погибших бойцов ВСУ предусмотрели бесплатное питание / Минобороны Украины

С 1 января в нашей стране предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Сегодня этот закон вступил в силу.

Закон 3 декабря опубликовали в издании Голос Украины. С того же дня он частично вступил в силу в части поручений Кабинету министров до 1 января 2021 года. Правительство до этого дня обязали:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.

Бесплатным питанием обеспечат детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

1 января – изменения в Украине