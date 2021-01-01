С 1 января детей погибших военных будут кормить бесплатно

Закон 3 декабря опубликовали в издании Голос Украины.
С 1 января в нашей стране предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Сегодня этот закон вступил в силу.
Закон 3 декабря опубликовали в издании Голос Украины. С того же дня он частично вступил в силу в части поручений Кабинету министров до 1 января 2021 года. Правительство до этого дня обязали:
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;
- обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.
Бесплатным питанием обеспечат детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
1 января – изменения в Украине
- Украина повышает пенсии с 1 января. Стало известно, кому повезло.
- В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. С 1 января закон полностью вступил в силу.
- Обслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января. Статья языкового закона вступает в силу 16 января 2021 года.
- Эксперт объяснил, есть ли причины для роста тарифов в Украине. Долг населения по оплате ЖКХ уже стал неподъемным для Украины.
- С 1 января 2021 года Украина подняла выплаты военнослужащим при заключении первого контракта с ВСУ. Речь идет о единоразовых выплатах на сумму от 18 тысяч гривен до почти 23 тысяч гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук