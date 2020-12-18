Санкции Украины против России: какие товары попали в список

Товары / УНИАН

В рамках заседания в среду, 16 декабря нынешнего года, украинский Кабинет министров на год продлил действие специальных пошлин на некоторые категории товаров из Российской Федерации.

Об этом на канале в мессенджере Telegram сообщили представители пресс-группы Гостаможенной службы. Согласно тексту сообщения, правительство приняло решение продлить действие до конца 2021 года постановления от 17 августа нынешнего года.

"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора", ‒ заявили таможенники.

Специальные пошлины распространяются на такие российские товары:

тяжелые дистилляты (газойли);

газы сжиженные;

все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового.

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