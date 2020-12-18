Санкции Украины против России: какие товары попали в список

В Гостаможенной службе Украины озвучили перечень российских товаров, которые оказались под санкциями.
В рамках заседания в среду, 16 декабря нынешнего года, украинский Кабинет министров на год продлил действие специальных пошлин на некоторые категории товаров из Российской Федерации.
Об этом на канале в мессенджере Telegram сообщили представители пресс-группы Гостаможенной службы. Согласно тексту сообщения, правительство приняло решение продлить действие до конца 2021 года постановления от 17 августа нынешнего года.
"Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины. Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государства-агрессора", ‒ заявили таможенники.
Специальные пошлины распространяются на такие российские товары:
- тяжелые дистилляты (газойли);
- газы сжиженные;
- все типы угля кроме антрацитового, битумизированного, коксового.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Украинский Кабмин продлил торговые санкции против товаров с происхождением из Российской Федерации еще на год — до 2022 года.
- Были внесены поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает ограничения на импорт продукции из России и российского производства.