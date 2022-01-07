СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причину

СБУ проводит в Украине ряд мероприятий из-за беспорядков в Казахстане/ УНИАН

Из-за беспорядков в Казахстане Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мероприятий на территории государства.

В службе отмечают, что мероприятия проводят, учитывая российский фактор и возможные провокации со стороны России. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ изданию "Украинская правда".

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокаций со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и повредить ее интересам", – отметили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что проводят проверки и общаются с отдельными гражданами Казахстана, и отметили, что эта работа происходит "в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы".

В СБУ объяснили, почему пришли к Заманбеку Тлеулиеву, которого в сети называют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана". Ранее в сети появилась информация, что неизвестные в гражданской одежде якобы напали на Тлеулиеєва и пришли к еще одному активисту – Елдосу Насипбекову.

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В СБУ отмечают, что их сотрудники ни на кого не нападали, были вежливыми и корректными и не мешали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана. Поскольку последние проявляли беспокойство, то на место вызвали полицию, чтобы полицейские зафиксировали, что не произошло никаких нарушений.

Отмечается, что никто из граждан Казахстана пока не задержан.

Однако в ведомстве добавили, что кое-кто из граждан Казахстана незаконно находится на территории Украины.

"Однако, поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", – отметили в СБУ.

Источник в правоохранительных органах рассказал "Украинской правде", что СБУ пытается действовать на опережение, ведь ведомству стало известно о возможной подготовке провокаций российских спецслужб относительно якобы "причастности Украины" к беспорядкам в Казахстане.

Беспорядки в Казахстане – что известно

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже – в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) приняла решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Россия уже начала переброска военных в Казахстан в рамках этого договора. Также своих военных в страну перебрасывает Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия.

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