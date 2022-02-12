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Шанс избежать обострения с помощью дипломатии сейчас больше, чем угроза вторжения – Подоляк

12 февраля 2022, 19:34
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Россия осознает, что Украина сейчас намного сильнее, чем была в 2014 году, отметили в Офисе президента.

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Есть шанс избежать обострения с помощью дипломатии, заявил Подоляк/ rbc.ua

Сейчас шанс деэскалации ситуации дипломатическим путем выше вероятности широкомасштабной агрессии России против Украины.

Украина контролирует ситуацию относительно возможного вторжения России. об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

"Украина сейчас в разы сильнее, чем в 2014 году. Это не могут не осознавать и в России. Поэтому мы уверенно говорим о том, что ситуация полностью контролируется... Шанс достичь деэскалации с помощью дипломатических усилий по-прежнему больше, чем угроза новых эскалационных шагов", – сказал Подоляк.

По его словам, украинцам стоит сохранять спокойствие. Представитель ОП добавил, что "украинская власть точно не отступит от интересов Украины под любым давлением – военным, политическим, информационным".

Угроза вторжения РФ

Напомним, ранее американские спецслужбы обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину – они отметили, что вторжение может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Россия может напасть, не дожидаясь окончания Олимпийских игр – до 20 февраля.

В МИД России прокомментировали заявления о возможном вторжении на территорию Украины в ближайшее время и отметили, что западные СМИ якобы "нагнетают ситуацию, распространяют дезинформацию" и формируют у людей "ошибочное мнение об агрессивных намерениях Москвы".

В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули армия и дипломатия делают всё, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о возможном вторжении 16 февраля. Он отметил, что сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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