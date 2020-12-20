Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов

Разумков рассказал о новых штрафах для нардепов / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, как будут бороться с кнопкодавством​ в Верховной Раде.

"Хотел бы напомнить, что, с одной стороны, мы приняли закон, который вводит уголовную ответственность за неперсональное голосование. С другой стороны, по факту мы увидели, что он не до конца реализует те задачи, которые мы ставили и перед собой, и перед этим законодательным актом", - сказал Разумков.

Он отметил, что на последнем пленарном заседании собирали совещание с руководителями депутатских фракций и групп, и все пришли к одной позиции.

"Она заключается в следующем: мы поставим дополнительные камеры в зале, уменьшим возможность голосовать из удобных, скажем так, для таких явлений мест, и обратились к профильному комитету написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны, уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показала практика, депутаты тоже переживают за свои зарплаты", — сказал Разумков, передает телеканал Украина 24.

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По словам спикера, есть еще один способ, но к нему пока не стали прибегать из-за дороговизны.

"Есть вариант, который бы нам позволил уйти от кнопкодавства. Это установить новую систему "Рада", которая работала бы на базе face ID или отпечатка пальца, ладони. Но она очень дорогая, стоит 250-300 млн грн. Сегодня в условиях COVID, если бы мы заложили эти средства в бюджет, так же пришли бы медики, учителя и сказали "как вам не стыдно", — сказал он.

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