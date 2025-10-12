Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

Главное:
- РФ бросила в бой силы трех бригад и полк морпехов
- Украинские бойцы уничтожили оккупантов и вражескую технику
Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады совместно с НГУ "Азов" остановили атаку противника на Добропольском направлении в Донецкой области.
Армия страны-агрессора РФ бросила в бой силы трех бригад и полк морпехов, говорится в сообщении 82-ой ОДШБр.
На обнародованных кадрах украинские бойцы показали момент уничтожения оккупантов и вражеской техники - 3 танков, 13 ББМ, 41 единица мототехники и около сотни военных РФ.
"Благодаря эффективной работе наших бойцов врага удалось дезориентировать: его колонны теряли направление движения, бросали технику, пехота высаживалась хаотично", - добавили в 82 ОДШБр.
Бои на востоке: что говорит главком ВСУ
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают уверенное продвижение в районе Доброполья, эффективно отражая атаки российских сил и нанося им значительные потери.
По его словам, обстановка на линии фронта остаётся сложной, а усилия украинской армии сейчас направлены на сдерживание наступательных действий противника и стабилизацию ситуации.
