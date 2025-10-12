Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

Армия страны-агрессора РФ бросила в бой силы трех бригад и полк морпехов.

https://glavred.info/ukraine/shturm-rf-zakonchilsya-katastrofoy-desantniki-vsu-peremololi-vraga-na-vostoke-10705874.html Ссылка скопирована

Украинские защитники дают отпор оккупантам РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Украинские бойцы уничтожили оккупантов и вражескую технику

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады совместно с НГУ "Азов" остановили атаку противника на Добропольском направлении в Донецкой области.

Армия страны-агрессора РФ бросила в бой силы трех бригад и полк морпехов, говорится в сообщении 82-ой ОДШБр.

На обнародованных кадрах украинские бойцы показали момент уничтожения оккупантов и вражеской техники - 3 танков, 13 ББМ, 41 единица мототехники и около сотни военных РФ.

"Благодаря эффективной работе наших бойцов врага удалось дезориентировать: его колонны теряли направление движения, бросали технику, пехота высаживалась хаотично", - добавили в 82 ОДШБр.

Бои на востоке: что говорит главком ВСУ

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают уверенное продвижение в районе Доброполья, эффективно отражая атаки российских сил и нанося им значительные потери.

По его словам, обстановка на линии фронта остаётся сложной, а усилия украинской армии сейчас направлены на сдерживание наступательных действий противника и стабилизацию ситуации.

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

