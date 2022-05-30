Ситуация очень тяжелая: Зеленский назвал ключевые "мишени" оккупантов в Украине

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На Донбассе ситуация остается очень напряженной. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, российские военные пытаются точечно собрать превосходящие силы для осуществления большего давления на украинских защитников.

"Там сейчас собраны максимум боевой мощи армии России. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка и другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями в этом направлении", - заявил глава государства.

По словам президента, Россия сознательно создает проблему с дефицитом зерна, чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт.

При этом Москва лжет о причинах продовольственного кризиса.

"На таком фоне особенно циничными выглядят рассказы российских представителей о том, что якобы санкции не позволяют им нарастить экспорт их продовольствия. Мол, они вроде бы не хотят допустить кризиса, но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут", - заявил Зеленских.

Президент привел два аргумента, почему Кремль лжет о причинах проблем с экспортом продовольствия.

"Во-первых, российская продовольствие санкциями не блокировалась. Во-вторых, на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже как минимум полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то в черную продать. Да продать, чтобы денег заработать и сохранить дефицит на легальном рынке", - сказал он.

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Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский в начале апреля сделал заявление о том, что у Украины нет других вариантов, кроме переговоров с Россией. Только разговор с Путиным может поспособствовать завершению войны.

29 апреля президент Зеленский сказал, что переговоры Киева с Москвой под вопросом из-за зверств российской армии на оккупированных территориях. По мнению гаранта, только диалог глав государств может привести к договоренностям, которые будут выполняться.

13 мая Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным. Однако разговор должен проходить без кремлевских посредников и без ультимативных условий.

20 мая участник переговоров со стороны РФ Леонид Слуцкий сказал, что диалог Москвы и Киева может быть продолжен. Однако, дескать, это зависит от Киева.

21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.

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