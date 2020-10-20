Сколько украинцев поучаствуют в опросе Зеленского - социологи

Владимир Зеленский / УНИАН

Принять участие в анонсированном президентом Украины Владимиром Зеленским опросе 25 октября нынешнего года планируют принять участие больше половины жителей страны.

Именно так выглядят результаты опроса, который провели сотрудники Киевского международного института социологии с 17 по 19 октября. 54,6% респондентов-украинцев заявили ‒ они собираются принять участие в опросе (который пройдет в один день с местными выборами ‒ 25 октября).

Еще 35,8% респондентов сообщили, что не намерены принимать участие, а 9,3% затруднились с ответом на вопрос.

Также выяснилось, что больше всего людей из числа желающих поучаствовать в опросе называют себя избирателями президентской партии Слуга народа (85,3%).

В числе избирателей Европейской солидарности (политсила Петра Порошенко) 40,9% готовы участвовать в опросе, а 52,3% – нет.

Среди избирателей Оппозиционной платформы – За жизнь хотят принять участие в опросе хотят 55% респондентов, а среди избирателей Батькивщины – 55,6%.

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