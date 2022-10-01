"Сломили очень мощную оборону": в ВСУ заявили, что Лиман открывает путь к освобождению Донбасса

Украинская армия успешно контрнаступает на Донбассе / Facebook/MinistryofDefence.UA

Освобождение силами обороны Украины Лимана Донецкой области открывает защитникам дорогу на Сватово, Кременную и Северодонецк на Луганщине. Украинские войска прорвали оборону профессиональной армии оккупантов БАРС и одержали серьезную психологическую победу. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что деоккупация чрезвычайно важна для дальнейшего развития контрнаступательной операции.

По его словам, во-первых, ВСУ продолжают наступление в Харьковской области. После подобных успехов войска "идут на кураже".

Во-вторых, открывается новый путь для дальнейшего освобождение оккупированного Донбасса – направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.

В-третьих, армия Украины добыла психологическую победу, когда смогла взять в оперативное окружение крупную группировку врага, который хвастался своей якобы непобедимостью. Украинские войска теперь ощущают еще больше сил.

Также военный добавил, что силы обороны Украины в Лимане вели бои с профессиональными войсками РФ – так называемым БАРСом.

"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - подчеркнул Сергей Череватый.

Армия Украины в Лимане

1 октября в Вооруженных силах Украины подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области окружены. Военные освободили 5 населенных пунктах вблизи города. На въезде в Лиман установили украинский флаг.

Украинские войска взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали кадры автоколонны, которая растянулась на сотни метров. В автомобилях находились российские военные, которые бежали из Лимана.

Позже представитель ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Российское министерство обороны подтвердило бегство своих войск.

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