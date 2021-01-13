Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов

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Обсуждаемое сейчас властями Украины снижение тарифов на газ для населения не может заблокировать переговоры с Международным валютным фондом по поводу очередного транша кредита. Об этом в комментарии порталу Страна рассказал Олег Устенко ‒ советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам

По его словам, миссия МВФ с 11 января 2021 года уже возобновила работу в Украине и пробудет в стране две недели. За это время решение вопроса по снижению тарифов украинские власти должны согласовать с представителями фонда.

"Главный вопрос, который в этом контексте должен обсуждаться – насколько обоснованным было увеличение тарифов. Газ в украинские газохранилища был закачан еще летом 2020 и совершенно по другой цене. Летом цена на рынке была минимальной. Поэтому, когда мы говорим о рыночной цене, то мы говорим о цене, по которой газ закачивался в государственные хранилища. К слову сказать, в газохранилищах частично хранится газ еще и 2019 года, и там есть не только импортный газ, а и украинский. Зима была теплая, запасы еще есть. Даже учитывая 10% наценки Нафтогаза, цена должна быть ниже той, по которой газ продают потребителям сейчас", ‒ сказал Устенко.

Советник Зеленского полагает, что проблема с тарифами сложилась не в последнюю очередь из-за политики Нафтогаза в вопросе поставок газа для населения.

"Проблема могла бы возникнуть, если бы речь шла о дотации "Нефтегаза", но в данном случае речь идет о просто завышенной цене. Похоже, что "Нефтегаз" хочет отбить те убытки, которые у него были на момент закачки газа еще летом 2019-го года. Задача Кабмина – объяснить МВФ, почему так произошло с тарифами сейчас и что с ними будет дальше", – подытожил Устенко.

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Тарифы в Украине: новости