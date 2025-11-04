Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Графики отключения света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

Графики отключения света на 5 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 5 ноября, будут выключать свет. Укрэнерго вводит графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в компании.

Графики будут действовать в отдельных регионах с 7:00 до 21:00 (для промышленных потребителей - до 22:00). Ограничения будут введены в объеме 1-2 очередей.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

