Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

В Украине в среду, 5 ноября, будут выключать свет. Укрэнерго вводит графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в компании.
Графики будут действовать в отдельных регионах с 7:00 до 21:00 (для промышленных потребителей - до 22:00). Ограничения будут введены в объеме 1-2 очередей.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
