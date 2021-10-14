"Требую миллиард евро компенсации": работник Укрпошты захотел денег за принудительную вакцинацию

Грузовик Укрпошты / УНИАН

Сотрудник Укрпошты отправил письмо гендиректору данной госкомпании Игорю Смелянскому и потребовал, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса COVID-19. А в случае, если его вакцинируют принудительно (с побочными эффектами) —то компания должна будет выплатить 1 миллиард евро компенсации. Фотокопию письма Смелянский выложил на свою страницу в Facebook.

В письме указано, что принудительная вакцинация недопустима и заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки — противозаконны. В обращении говорится, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины".

Сотрудник требует гарантировать ему выплату компенсации в размере миллиарда евро в случае побочных эффектов (непрерывного пронзительного крика и высокой температуры тела), либо осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса.

В ответ Смелянский написал с иронией – мол, заканчивает рабочую неделю на позитиве и понял, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу – это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", – написал гендиректор Укрпошты.

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Напомним, ранее администрации школ в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19, заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата", - сказал он.