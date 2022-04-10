Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантами

Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков/ скриншот из видео

Трое братьев Коноваловых – Сергей, Александр и Дмитрий ‒ стали для десятков жителей Бучи спасителями во время русской оккупации. Об этом сообщает портал ТСН.

"Брата убили прямо здесь на лестнице. Когда Диму застрелили, он бежал в укрытие, здесь было 20 человек из соседних домов, и он нес для них одеяла и продукты", – рассказывает Сергей.

Его тело пролежало на ступеньках трое суток. Получилось так, что Дмитрий спасал людей, даже будучи уже мертвым.

"Рашисты здесь ходят, когда видят, что тело лежит. Люди говорят, он нас охраняет – рашисты видят тело и не заходят в подвал", – рассказывают они

После расстрела тело Дмитрий удалось похоронить всего на четвертый день во дворе дома.

"Мы сами хоронили. Я, брат, мама. Мам, брось лопату, а она плачет и роет, плачет и роет", — рассказывает Сергей.

говорит, они с братьями не собирались ставить героями. Просто иначе не могли поступать. В доме остались только старики. Им не от кого было ждать помощи — брать Коноваловы и ныне их единственная поддержка.

И Сергей, и Александр Коноваловы и сейчас продолжают готовить на костре еду и поддерживать всех стариков, которые остались в их многоэтажном доме.

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Напомним, ранее в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очерель, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела.

Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – а саму несчастную привязали к стулу и заставили неотрывно смотреть.

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