Тысячи военных могли быть в окружении: названа самая тяжелая операция штурмовиков

Военные 3-й штурмовой бригады сдерживали противника в Авдеевке в течение 10 дней. От того насколько эффективными были их действия зависела судьба почти 2-тысячного войска. Об этом рассказал командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью УП.
По его словам, ранее таких операций в ВСУ не было.
"Мы понимали, что если мы посыпемся, то полутора-двухтысячная группировка украинских войск окажется в полном окружении. И это была самая тяжелая операция. Кажется, таких операций в ВСУ не было, потому что тогда моему батальону пришлось делать маневр с отступлением", - сказал Кухарчук.видео дня
Он также объяснил, почему этот маневр самый сложный. По его словам, любой маневр с отступлением всегда "предполагает не отступление, а бегство подразделения".
"Нам пришлось дождаться полного выхода украинских войск из Авдеевки, и только после этого мой батальон выходил оттуда. Мы были отрезаны от бригады, находившейся в этот момент на Коксохиме", - заметил командир.
Кухарчук уточнил, что тогда на украинских военных наступало 7 бригад противника, а интенсивность боев была самой высокой за всю историю войны.
"Было очень трудно, было очень морально тяжело. Но нам есть чем гордиться. Мы эту историю докрутили до конца с минимальными потерями. И ни одного раненого мы не оставили в Авдеевке", - подчеркнул командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады.
Кто такой Дмитрий Кухарчук
Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады, которая участвовала в битве за Бахмут, а осенью 2023-го освобождала Андреевку.
Как пишет Украинская правда, 34-летний житель Черкасс Дмитрий Кухарчук стал добровольцем в 2014-м году. Через год он уволился и до начала полномасштабного вторжения занимался политической и общественной деятельностью.
Сейчас батальон Кухарчука защищает украинские позиции на Харьковщине, возле Боровой.
Ситуация в Авдеевке - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационная армия России совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино.
Известно, что дальнейшее наступление врага на этом направлении фронта может быть опаснее оккупации Авдеевки.
Страна-агрессор Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по украинским позициям и использует это для медленного, но уверенного одержания побед. Этому способствует разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта.
Читайте также:
- После затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении - ВСУ
- ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW
- ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред