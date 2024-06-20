Тысячи военных могли быть в окружении: названа самая тяжелая операция штурмовиков

Любой маневр с отступлением всегда "предполагает не отступление, а бегство подразделения", говорит Дмитрий Кухарчук.

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Военные 3-й штурмовой бригады сдерживали противника в Авдеевке в течение 10 дней / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Военные 3-й штурмовой бригады сдерживали противника в Авдеевке в течение 10 дней. От того насколько эффективными были их действия зависела судьба почти 2-тысячного войска. Об этом рассказал командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью УП.

По его словам, ранее таких операций в ВСУ не было.

"Мы понимали, что если мы посыпемся, то полутора-двухтысячная группировка украинских войск окажется в полном окружении. И это была самая тяжелая операция. Кажется, таких операций в ВСУ не было, потому что тогда моему батальону пришлось делать маневр с отступлением", - сказал Кухарчук. видео дня

Он также объяснил, почему этот маневр самый сложный. По его словам, любой маневр с отступлением всегда "предполагает не отступление, а бегство подразделения".

"Нам пришлось дождаться полного выхода украинских войск из Авдеевки, и только после этого мой батальон выходил оттуда. Мы были отрезаны от бригады, находившейся в этот момент на Коксохиме", - заметил командир.

Кухарчук уточнил, что тогда на украинских военных наступало 7 бригад противника, а интенсивность боев была самой высокой за всю историю войны.

"Было очень трудно, было очень морально тяжело. Но нам есть чем гордиться. Мы эту историю докрутили до конца с минимальными потерями. И ни одного раненого мы не оставили в Авдеевке", - подчеркнул командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады.

Кто такой Дмитрий Кухарчук Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады, которая участвовала в битве за Бахмут, а осенью 2023-го освобождала Андреевку. Как пишет Украинская правда, 34-летний житель Черкасс Дмитрий Кухарчук стал добровольцем в 2014-м году. Через год он уволился и до начала полномасштабного вторжения занимался политической и общественной деятельностью. Сейчас батальон Кухарчука защищает украинские позиции на Харьковщине, возле Боровой.

Ситуация в Авдеевке - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационная армия России совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино.

Известно, что дальнейшее наступление врага на этом направлении фронта может быть опаснее оккупации Авдеевки.

Страна-агрессор Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по украинским позициям и использует это для медленного, но уверенного одержания побед. Этому способствует разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта.

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