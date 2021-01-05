У Авакова отреагировали на прослушку КГБ Беларуси по убийству Шеремета

В МВД отреагировали на прослушки КГБ Беларуси по убийству Шеремета / УНИАН

В украинском Министерстве внутренних дел сообщили, что факт обнародования пленок, на которых представители спецслужб Беларуси якобы обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета, не повлияет на ход украинского следствия.

Как в комментарии BBC Украина заявил официальный спикер МВД Артем Шевченко, подозреваемым инкриминируется именно соучастие в преступлении.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Андрея Антоненко-Риффмастера, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь – Главред) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", – пояснил он.

Шевченко также отметил: пленки с якобы белорусскими силовиками подтверждает основную версию украинского следствия ‒ по поводу того, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный замысел заказчиков.

При этом спикер МВД утверждают ‒ новые данные помогут в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства Павла Шеремета летом 2016 года в Киеве.

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