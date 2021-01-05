У Авакова отреагировали на прослушку КГБ Беларуси по убийству Шеремета

Позицию украинского МВД по поводу прослушки КГБ Беларуси по убийству Павла Шеремета озвучил официальный спикер ведомства Артем Шевченко.
В украинском Министерстве внутренних дел сообщили, что факт обнародования пленок, на которых представители спецслужб Беларуси якобы обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета, не повлияет на ход украинского следствия.
Как в комментарии BBC Украина заявил официальный спикер МВД Артем Шевченко, подозреваемым инкриминируется именно соучастие в преступлении.
"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Андрея Антоненко-Риффмастера, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь – Главред) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", – пояснил он.
Шевченко также отметил: пленки с якобы белорусскими силовиками подтверждает основную версию украинского следствия ‒ по поводу того, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли преступный замысел заказчиков.
При этом спикер МВД утверждают ‒ новые данные помогут в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства Павла Шеремета летом 2016 года в Киеве.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 4 января была опубликована аудиозапись, сделанная якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации журналиста Павла Шеремета.
- В МВД Украины прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.
- Позднее бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства Павла Шеремета.