У Офиса президента мужчина поджег себя: СМИ узнали причину

В Киеве сегодня мужчина поджег себя у ОП, чтобы решить проблемы с жильем, выяснили журналисты / cxid.info

В среду, 21 октября, в центре Киева возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя.

Мужчину спасли сотрудники полиции, сообщает Obozrevatel со ссылкой на сведения источника.

По словам собеседника издания в правоохранительных органах, мужчина, совершив акт самосожжения, хотел решить проблемы с жильем.

"После того, как он поджег себя, моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину", – узнали журналисты.