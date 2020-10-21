У Офиса президента мужчина поджег себя: СМИ узнали причину

Мужчину, который пытался совершить акт самосожжения в центре столицы, спасли, узнали журналисты
В среду, 21 октября, в центре Киева возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя.
Мужчину спасли сотрудники полиции, сообщает Obozrevatel со ссылкой на сведения источника.
По словам собеседника издания в правоохранительных органах, мужчина, совершив акт самосожжения, хотел решить проблемы с жильем.
"После того, как он поджег себя, моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину", – узнали журналисты.
- Справка. В Киеве Офис президент находится по адресу ул. Банковая, 11 (Печерский район).
- Ранее в Украине не было Офиса президента, а существовала Администрация президента. Офис президента был учрежден после того, как главой государства стал Владимир Зеленский, – в июне 2019 года.
Автор: Екатерина Присяжнюк