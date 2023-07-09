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У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадры

Андрей Ганчук
9 июля 2023, 21:11 обновлено 9 июля, 21:14
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Зафиксирован прилет в захваченные оккупантами страны-агрессора Российской Федерации в ангары в селе Заречное Мелитопольского района Запорожской области.
Мелитопольский район, взрыв
В Мелитопольском районе был удар по военным ангарам оккупантов / Соцсети

В оккупированном Россией селе Заречное Мелитопольского района Запорожской области прогремели взрывы. Удар пришелся на ангары, которые российские захватчики превратили в свою военную базу.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, взрывы были слышны в 18:00.

После этого стало известно, что, согласно предварительной информации, что-то случилось в захваченных российскими оккупантами ангарах в селе Заречьею.

видео дня

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном в вражескую базу. Уточняем детали", - подчеркнул в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Смотрите видео последствий взрыва у оккупантов РФ под Мелитополем:

Взрыв в селе Заречное
Взрыв в селе Заречное / Скриншот Главред

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что силы обороны Украины очень серьезно работают над контрнаступательной операцией, направленной на освобождение своих территорий. По мнению Данилова, для дальнейшего продвижения ВСУ нужно больше оружия.

Командующий Сухопутными войска Александр Сырский заявил, что ВСУ на Бахмутском направлении удалось вернуть часть территорий, которые ранее были захвачены российскими войсками. Силы обороны уничтожают вражескую военную технику.

Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что армия Украины и другие подразделения фактически взяли в ловушку оккупантов РФ в Бахмуте. Продолжается движение на южном фланге Бахмутского направления.

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