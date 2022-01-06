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У президента после скандала показали, как проходили съемки новогоднего поздравления: видео

6 января 2022, 16:04
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Было обнародовано видео закадровых моментов съемок.

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У Зеленского обнародовали видео закадровых моментов съемок новогоднего поздравления / Cкрины из видео, коллаж Главред

После того, как разгорелся скандал вокруг съемок новогоднего поздравления президент, у Зеленского показали, как эти съемки проходили.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале главы Украинского государства. В нем можно увидеть то, что осталось за кадром поздравления.

Видеоролик содержит нарезку закадровых моментов. Так, в ролике можно увидеть отрывки общения Владимира Зеленского с приглашенными гостями. В частности, перед съемкам президент спросил у присутствующих, долго ли его ждали, ведь он задержался. Также он поблагодарил гостей за то, что они приняли приглашение.

"Очень благодарен вам за то, что вы здесь все присутствуете. Это большая честь для нас", – отметил глава государства.

Также к ролику добавили часть с итогами 2021 года для Украины в цифрах.

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Новогоднее поздравление президента Зеленского

Владимир Зеленский в видеопоздравлении украинцев с Новым годом находился в окружении выдающихся граждан. За праздничным столом собрались герои Украины, медики, учителя, спортсмены и другие выдающиеся деятели. В своем обращении глава государства поблагодарил всех за их работу. Президент подвел итоги прошлого года и пожелал каждому украинцу мира, здоровья, благополучия и счастья.

Скандал вокруг новогоднего поздравления президента

Сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила о том, что посетила съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по приказу. Как написала Борисовская в соцсетях, она не могла не подчиниться приказу, потому что является военнослужащим. Вместе с тем девушка пишет, что не поддерживает политические взгляды президента.

Как проходили съемки также рассказал профессор из Черновцов Олег Ангельский, принимавший в них участие. Он отметил, что на съемках не использовали алкоголь – гостям наливали сладкую воду "Живчик". Доктор наук опроверг обвинения, которые "гуляют" в сети, что участников не кормили, ведь на столах не было еды. По его словам, еда была в отдельном помещении.

"Там не было застолья с алкоголем. На съемках использовали газировку "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. Никто голодным не остался", – подчеркнул ученый.

Он отметил, что съемки длились три дня – с 24 по 29 декабря.

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