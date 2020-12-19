Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о работе учреждений культуры, туризма и креативной индустрии во время карантина.
В своем Telegram-канале он напомнил, что с 19 декабря, в Украине будет действовать обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года.
По его словам, в рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".
При этом "оранжевая" зона разделена на два этапа: с 19 декабря 2020-го по 7 января 2021 года и с 25 января по 28 февраля 2021 года. В то же время "красная" зона продлится с 8 января по 24 января 2021 года.
С 19 декабря 2020 года по 7 января 2021 года и с 25 января 2021 года 28 февраля 2021 года будет разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям и кинотеатрам при выполнении следующих карантинных условий:
- проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;
- религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе – дистанция 1,5 м;
- прием посетителей кинотеатрам и всеми учреждениями культуры с 50% - й наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);
- посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т. д, с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;
- работать гостиницам, санаторно-курортным учреждениям, кроме других заведений, предоставляющих услуги по временному размещению.
С 8 января по 24 января 2021 года будут разрешены:
- работа историко-культурных заповедников;
- проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);
- производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т. п (с соблюдением карантинных ограничений на площадке);
- работа гостиниц, в частности, работа заведений питания и других мест питания при гостиницах от 06: 00 до 11: 00, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно;
- работа организаций горнолыжного досуга, но без заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков на территории;
- организация новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, включая продуктовые).
Запрещается:
- принимать посетителей учреждениям культуры и кинотеатрам;
- проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении новых карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.