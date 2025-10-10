"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФ

Харченко уверен, что возможны аварийные отключения.

Эксперт назвал главные города-мишени для РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Вы узнаете:

Какие города под угрозой

Насколько они готовы к российским атакам

В Украине есть несколько зон, несколько крупных городов, которые из-за своих масштабов объективно сложнее защитить. Если Россия и дальше будет применять тактику массированных ударов, то во время отопительного сезона возникнут трудности.

В интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

"Объективно могут возникать очень сложные ситуации, ведь если, условно, по одному городу запустят 600 дронов и 100 ракет, то ни одна система защиты не выдержит, и даже самая мощная ПВО не поможет", - отметил эксперт.

В то же время он убежден, что судя по подготовке Харькова Одессы, Николаева и Киева- шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет.

"Угроза, бесспорно, существует. Возможны ли аварийные отключения? Да. Могут ли быть временные ограничения? Да. Но они не будут критическими, не приведут к коллапсу, и их последствия будут устраняться в достаточно короткие сроки. Поэтому я, насколько это возможно в нынешних условиях, остаюсь оптимистом - благодаря опыту, который мы уже имеем, пониманию того, что делать, и той подготовке, которая, так или иначе, осуществлена", - подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью Александра Харченко Главреду:

Атака РФ по Украине 10 октября - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 10 октября Россия осуществила комбинированную ракетно-дронную атаку по территории Украины. Под удар потрпили Киев, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. Основной целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура.

В результате атаки есть погибшие и раненые. Также обесточены несколько областей, действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 32 ракеты и 465 ударных беспилотников, среди которых около 200 дронов типа "Шахед". Украинская противовоздушная оборона уничтожила или приглушила 420 целей.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

