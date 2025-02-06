Угроза захвата ключевого плацдарма: сценарий наступления РФ на Днепропетровщину

Силы, которые враг применяет в Донецкой области – очень существенные, отмечает Богдан Мирошников.

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/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Цель россиян – треугольник Филия-Грушевское-Ялта

Оккупанты могут выйти на оперативное пространство

Российские оккупационные войска уделяют особое внимание пространству между реками Соленая и Волчья на Донбассе, считает военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Потому что на узком фронте можно дойти достаточно далеко", - написал он в Telegram.

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Обозреватель считает, что цель россиян – треугольник Филия-Грушевское-Ялта, где сходятся три реки — Волчья, Соленая и Мокрые Ялы.

"Это Днепровщина (Сичеславщина), и до павлоградской трассы также недалеко. Этот рубеж является желанным для оккупантов", - отметил он.

По его словам, силы, которые сейчас враг применяет в междуречье Соленой и Волчьей в Донецкой области – очень существенные.

"Сейчас Срибное почти захвачено (нашего контроля 10% от силы), дальше остается пять сел — и выход на оперативное пространство прямо до с. Филия, как раз оно начинается на границе Донецкой и Днепровской областей. Именно поэтому нужно внимательно следить за этим участком", - добавил Мирошников.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении. Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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