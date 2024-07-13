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Украина и США готовят мощную месть за "Охматдет": что может ждать РФ

Юрий Берендий
13 июля 2024, 05:28
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Целью ответа Украины за обстрел детской больницы "Охматдет" могут стать военные эродромы, которые были причастны к атаке, считает военный эксперт.
Украина и США готовят мощную месть за 'Охматдет': что может ждать РФ
Украина и США готовят ответ для РФ за удар по "Охматдету" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Украина и США проводят подготовку к ответному удару за обстрел россиянами детской больницы "Охматдет". В частности, целью могут стать авиабазы на территории РФ, которые виновны в обстреле. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил военный эксперт Валерий Рябых.

По его словам, свидетельством этого могут быть заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на саммите НАТО 11 июля о том, что Соединенные Штаты Америки сейчас вместе с Украиной готовят ответ на этот варварский удар страны-агрессора России по детской больнице "Охматдет".

"После этого официального заявления представителя Белого дома остается мало сомнений в том, что этот удар действительно готовится. При этом Салливан украсил это заявление еще и эмоциональной окраской, говоря о том, что "мы видели ужасную реальность российской атаки на детский госпиталь". Он заявил о том, что несколько дней уже работают с украинцами, чтобы дать отпор этому нападению и ответить силой и решимостью. И это самое главное", - отметил Рябых.

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Он добавил, что после такого заявления "месть для РФ" не может быть ограничена тактическим уровнем. Ответом, как отметил Рябых, может быть уничтожение тех средств, которые были использованы для удара по детской больнице. Речь идет, в частности, о 22-й дивизии тяжелой бомбардировочной авиации, командование которой расположено на аэродроме Энгельс.

"Здесь мы имеем расстояние в несколько сотен километров - даже не достижение ATACMS. Здесь могут быть цели, такие как 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который базируется на аэродроме "Шайковка". Ну и так же 44-я ракетная бригада воздушно-космических сил России", - указывает эксперт.

Военный аналитик подчеркивает, что именно эти части были определены расследователями как возможные участники этого удара. Чтобы нанести удар по этим частям, США необходимо полностью снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Кто такой Валерий Рябых?

Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Что известно об ударе по больнице "Охматдет" - последствия удара по Киеву 8 июля

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина вместе с США готовятся к силовому ответу на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на саммите НАТО.

8 июля, во время массированного удара России погибли 44 человека, а 196 получили ранения, сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что после атаки Министерства здравоохранения, экономики и финансов получили распоряжение о запуске процесса восстановления разрушенных и поврежденных корпусов медучреждения.

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