Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу

Ан стал самолетом-рекордсменом / Фото: The American Journal of Transportation

Украинский грузоподъемный самолет Ан-225 Мрия стал абсолютным рекордсменом в пределах всей планеты, когда перевозил огромное количество медикаментов из Китая в Польшу.

"13 апреля Мрия вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее было загружено около 100 тонн лекарств, тестов для лабораторных анализов, медицинских масок и другого защитного оборудования общей загрузкой около 1000 м3. В истории авиации этот объем груза никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После погрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с посадкой на маршруте в аэропорту Алматы, Казахстан для дозаправки и отдыха экипажа", - сообщает издание The American Journal of Transportation.

Арендовала Мрию английская компания. Он вышел впервые в рейс после капитального ремонта, который был произведен сотрудниками концерна Антонов.

Во время пандемии самолеты Ан используют довольно часто для перевозки грузов многие страны мира. Аналитики подсчитали, что начиная с конца марта 2020 года авиакомпания "Антонов" перевезла более 1400 тонн грузов из Китая в страны Европы, Америки и Ближнего Востока.

Как ранее сообщалось, Россия блокирует поставки через свою территорию в Украину гуманитарного груза, предназначенного для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Напомним, Штаты решили купить у РФ, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких. Также российские власти отправили в США груз дефицитных в РФ масок и дезинфицирующих растворов, которых тоже не густо в российских аптеках.