Украину завтра могут обстрелять ракетами: в СНБО рассказали о возможных провокациях

Россия может обстрелять Украину ракетами 22 июня / Фото УНИАН

Российские военные могут устроить провокации завтра, 22 июня, и обстрелять Украину ракетами. В этот день украинцы отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск РФ с возможными ракетными обстрелами", - говорится в сообщении.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины призвали граждан воздержаться от пребывания в людных местах, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и помнить о правиле двух стен и двух выходов.

Украину могут обстрелять ракетами 22 июня / Скриншот

Что известно о жертвах Второй мировой войны

Немецко-советская война, которая началась 22 июня 1941 года, унесла жизни миллионов украинцев.

По подсчетам института истории Украины НАН Украины, лишь в рядах Красной армии было 3,5-4 млн погибших украинцев; в партизанских формированиях - 40-60 тыс. граждан; в отрядах ОУН и УПА - более 100 тыс. людей.

В институте убеждены, что прямые человеческие потери Украины составляют 8-10 млн человек, демографические - 10-13 млн человек.

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Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие несколько дней РФ может обстрелять Украину ракетами из Черного моря. В задней части моря в боевой готовности находятся 6 носителей крылатых ракет. Арестович призвал не пренебрегать сигналами тревоги. Особенно это касается киевлян и жителей столичного Печерска.

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