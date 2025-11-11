Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Экс-депутат и политик Геннадий Балашов был фигурантом уголовных дел, кроме того, против него были введены санкции решением СНБО.

О смерти Балашова сообщил беглый депутат Дмитрук

Деталей о причине смерти пока нет

В возрасте 65 лет умер украинский предприниматель и одиозный народный депутат III созыва Геннадий Балашов. В июле 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против него. О смерти Балашова сообщил другой подсанкционный политик, беглый пророссийский нардеп Артем Дмитрук, который находится за границей.

Он выразил соболезнования семье, не раскрыв обстоятельств смерти.

Геннадий Балашов - что о нем известно

Геннадий Балашов родился 20 февраля 1961 года, с 1998 по 2002 год был депутатом Верховной Рады III созыва. В 2014 году после аннексии Крыма он публично обвинил Владимира Путина в разжигании войны и призвал остановить поставки российского газа в Европу из-за подрыва газопровода, после чего в России против него открыли уголовное дело и объявили в международный розыск.

В том же году Балашов основал либертарианскую партию "5.10", с которой в 2015 году участвовал в выборах мэра Киева, заняв 11 место. В 2019 году он баллотировался на пост президента Украины, получив 0,17% голосов избирателей.

В 2021 году против Геннадия Балашова открыли уголовные производства за уклонение от уплаты налога на доходы и военного сбора на сумму более 9,6 млн гривен, а его имущество на общую сумму около 200 млн гривен было арестовано.

20 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Под санкции попали, в частности, Геннадий Балашов, Наталья Королевская и Юлия Латынина.

Санкции ввели за участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, распространение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии России, сообщил Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Также в июле 2025 года YouTube заблокировал каналы Балашова, на которые распространялись санкции СНБО. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что два его канала были заблокированы, поскольку бывший народный депутат, который в начале полномасштабного вторжения выехал за границу, находится под уголовным производством в Украине.

Об источнике: СНБО Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

