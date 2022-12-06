Умер украинский актер и звезда фильмов "Узник замка ИФ" и "Д'Артаньян и три мушкетера"

На 84-м году жизни скончался советский и украинский киноактер Юрий Дубровин, почти всю сознательную жизнь проживший в Украине.

Юрий Дубровин / кадры из фильмов "Д'Артяньян и три мушкетера", "Узник замка Иф"

В Германии в возрасте 83-х лет году жизни скончался известный киноактер Юрий Дубровин, почти вся творческая биография которого связана с Украиной. Об этом сообщает портал "РГ".

Юрий Дубровин родился 1 августа 1939 года в Ряжске Рязанской области и прожил в РСФСР до 24 лет. Потом перебрался в Киев, где с 1963 стал штатным артистом Киностудии имени Довженко. Здесь он получил неофициальный титул "короля эпизодических ролей".

В фильмографии Дубровина значатся такие известны как: "Узник замка ИФ", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Искусство жить в Одессе", "Уголовный талант", "Даниил – князь Галицкий", "На войне, как на войне", "Влюблен по собственному желанию" и множество других.

До 1999 года Дубровин жил и работал в Киеве. В 2006 году, находясь на съемках, он перенес два инсульта. Из-за последствий болезни ему пришлось окончить творческую деятельность.

В 2014 году переселился в Германию, к семье сына Аркадия. В последние годы жизни ему было тяжело передвигаться − ведь в результате двух инсультов левые рука и нога актера полностью не восстановились.

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До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане". До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь). Другие новости: "Россия начинает расползаться как мокрая бумага": Арестович рассказал о 8 разных армиях в РФ "Не две-три недели": Арестович озвучил новый прогноз по войне в Украине Россия готовит новый массированный ракетный удар: Арестович назвал возможные цели и даты.

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