В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность

Устройство выполняет радиометрические и геофизические работы.
В Чернобыльскую зону для анализа уровня радиоактивного заражения привезли роботособаку Boston Dynamics SPOT, которая помогает людям более эффективно работать на местности.
Как сообщается на странице в Facebook Госагентства по управлению зоной отчуждения, робот является результатом сотрудничества исследователей из Бристольского университета и украинцев из Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.
"В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов Рыжий лес и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов Подлесный и Буряковка", - сказано в сообщении.
Во время работы специалисты с целью более детального анализа использовали беспилотники и датчики-сканеры для оценки распределения материалов. Они планируют получить 3D-изображения и карты распространения радиоактивности на отдельных участках.
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Новости Чернобыля
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар вспыхнул в начале апреля, огонь охватил большие площади, и дым был виден из космоса. В результате возгорания уничтожено много полесских сел, сгорели советские базы отдыха.
В результате пожаров в лесу, который находится в Чернобыльской зоне (зона отчуждения), в небо поднимались радиоактивные вещества, которые оседали, в частности, в Киеве.