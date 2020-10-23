В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность

В Чернобыльскую зону для анализа уровня радиоактивного заражения привезли роботособаку Boston Dynamics SPOT, которая помогает людям более эффективно работать на местности.

Как сообщается на странице в Facebook Госагентства по управлению зоной отчуждения, робот является результатом сотрудничества исследователей из Бристольского университета и украинцев из Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

"В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов Рыжий лес и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов Подлесный и Буряковка", - сказано в сообщении.

Во время работы специалисты с целью более детального анализа использовали беспилотники и датчики-сканеры для оценки распределения материалов. Они планируют получить 3D-изображения и карты распространения радиоактивности на отдельных участках.

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