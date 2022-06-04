В Донецкой области ВСУ отправили в ад отряд оккупантов и подразделения Росгвардии

ВСУ уничтожили отряд оккупантов / Reuters, УНИАН

Украинские военные разбили отряд российской армии из Республики Тува и бойцов Росгвардии. Это удалось сделать в момент, когда рашисты пытались атаковать позиции наших защитников. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Сообщается, что 3 июня был уничтожен отряд 55 отдельной мотострелковой бригады.

"3 июня в ходе боевых действий в Донецкой области был уничтожен сводный отряд 55 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 55115, Кызыл, Республика Тува) и подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Сводный отряд пытался совершить рейд на позиции ВС Украины, однако был замечен на подходе и разбит огнем артиллерии", - написал Цимбалюк.

Всего удалось сразу ликвидировать 9 оккупантов - шестеро из состава бригады и трех росгвардейцев. Еще 17 оккупантов были ранены, среди них:

два командира отделения, командир взвода 2 роты 1 батальона бригады;

командир подразделения Росгвардии майор Воробей;

ефрейторы Попов и Чалбун.

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Напомним, в Изюме Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия РФ из-за некомпетентности командования. Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием.

На Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы. Еще 14 рашистов были ранены. Украинские военные уничтожили вражеский танк, боевую бронированную машину и 17 единиц автомобильной техники. В Пологах пылали два склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом.

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