В ГПСУ прокомментировали российские вертолеты у границы Украины

Погранцы прокомментировали вертолеты РФ у границы Украины

В социальных сетях, включая телеграм-каналы и TikTok, распространяется видео, как возле российско-украинской границы со стороны Ростовской области кружат российские военные вертолеты. Пограничники допустили, что определенная доля опасности есть.

"Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной", – отмечается в сообщении Telegram-канал Военный обозреватель.

В то же время отечественная Государственная пограничная служба заявила, что не фиксировала российскую авиацию на подлете к Украине.

"Непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", – сообщил Новостям Донбасса спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, 16 марта в воздушное пространство Украины из Российской Федерации вторгся вертолет – залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся. Как сообщили в МВС Украины российский вертолет нарушил украинское воздушное пространство в Сумской области.

В тот раз Россия не признала нарушение вертолетом воздушного пространства Украины.

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