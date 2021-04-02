В ГПСУ прокомментировали российские вертолеты у границы Украины

Пограничники допустили, что определенная доля опасности есть.
В социальных сетях, включая телеграм-каналы и TikTok, распространяется видео, как возле российско-украинской границы со стороны Ростовской области кружат российские военные вертолеты. Пограничники допустили, что определенная доля опасности есть.
"Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной", – отмечается в сообщении Telegram-канал Военный обозреватель.
В то же время отечественная Государственная пограничная служба заявила, что не фиксировала российскую авиацию на подлете к Украине.
"Непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", – сообщил Новостям Донбасса спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Напомним, 16 марта в воздушное пространство Украины из Российской Федерации вторгся вертолет – залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся. Как сообщили в МВС Украины российский вертолет нарушил украинское воздушное пространство в Сумской области.
В тот раз Россия не признала нарушение вертолетом воздушного пространства Украины.
Россия стягивает войска к Украине: что известно
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В тот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.
- 1 апреля Пентагон выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и обвинил РФ. Представитель Пентагона Джон Кирби напомнил, что эскалация привела к гибели четырех украинских военных 26 марта.
- Позднее в тот же день у Путина объяснили, зачем РФ стянула войска к границе Украины. Дмитрий Песков заявил о повышенной активности ВС стран НАТО.
- 2 апреля в Европе войска США привели в боеготовность из-за сил РФ у границ Украины. Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.
- Также Волкер рассказал, зачем Путин стягивает войска ко границам Украины. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, цели Владимира Путина и военной верхушки Кремля вполне очевидны и ясны.
- 2 апреля Киев ответил на стягивание войск РФ к границе Украины и обратился к НАТО. Действия РФ бросают вызов безопасности Украины и НАТО, заявили в ОП.