В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

Мужчина заставил детей раздеться, а затем бил и обжигал их раскаленной кочергой.
Под Хмельницким отец-изверг систематически издевался над собственными детьми и бил их раскаленной кочергой. 6-летнюю девочку и 8-летнего мальчика госпитализировали, а после забрали у родителя. Сам же он по решению суда отправился за решетку.
Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры, дети 38-летнего мужчины попали в больницу с многочисленными ожогами. Помимо оказания медицинской помощи, их также передали под наблюдение органов опеки и попечительства.
Сейчас решается вопрос о лишении их брутального отца родительских прав.
По данным следствия, в мае этого года мужчина заставил детей раздеться, а затем бил и обжигал их раскаленной кочергой.
О таких истязаниях стало известно "благодаря наблюдательности и оперативным действиям работников учебного заведения". Тогда же маленьких учеников немедленно забрали у отца.
"Дети были настолько напуганы, что не сразу рассказали правду, а, поделившись своей болью, боялись возвращаться домой", - говорится в публикации.
Было начато уголовное производство. Досудебное расследование проводили следователи Каменец-Подольского райуправления ГУНП в Хмельницкой области. Публичным обвинителем была Каменец-Подольская окружная прокуратура.
Сейчас Дунаевецкий районный суд признал 38-летнего местного жителя виновным в пытках малолетних детей (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).
Он был приговорен к 4 годам лишения свободы из 5 возможных предусмотренных настоящей статьей закона.
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