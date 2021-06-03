Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор

Отец задушил своего ребенка / pixabay

Суд в Чернигове вынес жесткий приговор отцу-убийце. 36-летний мужчина убил своего маленького сына с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, его приговорили к пожизненному заключению.

"Черниговский апелляционный суд удовлетворил апелляцию ювенального прокурора и, отменив в части назначенного наказания решение суда первой инстанции, приговорил к пожизненному лишению свободы 36-летнего жителя Чернигова за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына и хранение наркотиков (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что 22 июня 2019 обвиняемый, находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у 2-летнего сына с особой жестокостью нанес другому своему 11-месячному малышу несколько десятков ударов по голове, в грудь и в живот. Затем он закрыл ребенку рот и нос и тем самым задушил.

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Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокуроры с таким приговором суда не согласились и подали апелляционную жалобу о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы. Черниговский апелляционный суд признал жалобу обоснованной и удовлетворил ее.

Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.